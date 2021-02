Hol van már az év végi fék! Újra szárnyal a hazai ingatlanpiac

Az év végi megtorpanás után sokak számra kérdéses volt, hogyan indul 2021 az ingatlanpiacon, visszatérnek-e a vevők és eladók, élénkülés várható vagy folytatódik a stagnálás. Az ingatlanhálózatok tapasztalatai országos szinten is bizakodásra adnak okot: bár régiónként eltérő mértékben, de szakértőik mindenhol pozitív piaci változásokról tudnak beszámolni.

2020 végén az emelkedő ingatlanpiaci ciklus vége, a koronavírus járvány és a január elsejétől elérhető otthonteremtési támogatások együttes hatására a forgalom csökkenése, a vevői és eladói oldal kivárása volt tapasztalható a hazai ingatlanpiacon. A decemberi átmeneti megtorpanás után azonban januárban felélénkült a piac. Az új év első tapasztalatai alapján országos szinten is emelkedő forgalomról és érdeklődésről számoltak be az OTP Ingatlanpont régióvezetői. Bár az ország egyes területei között kimutathatóak regionális különbségek, összességében mindenhol pozitív változások jellemzik a hazai ingatlanpiacot.

"Északnyugat-Magyarországon az év végén is magas volt az érdeklődés, de a tranzakciószámokban megmutatkozott az otthonteremtési támogatások okozta kivárás. A januári régiós forgalmi adatok és adásvételek száma azonban már bőven meghaladta az előző év hasonló időszakának eredményeit és a február is biztatóan alakul" - mondta Goreczki Szabolcs, az OTP Ingatlanpont északnyugat-magyarországi régióvezetője.

A régió kiemelt területén, a Balaton északi partján mindenhol élénk a kereslet és felértékelődtek azok az ingatlanok is, amelyek iránt eddig alacsonyabb volt az érdeklődés. A nagyobb városok, Győr, Tatabánya, Pápa, Veszprém, Székesfehérvár esetében is felélénkült a piac, emellett a nyugati határ mentén jellemzően hullámzó kereslet és kínálat is kiegyensúlyozott volt az év elején.

"A dél-alföldi régióban kézzelfogható volt az ingatlanpiac lassulása és a vevők kivárása az elmúlt év végén. Összességében 2021. januárja minden idők harmadik legsikeresebb hónapja volt a területen" - foglalta össze tapasztalatait Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője.

A megyeszékhelyek piaca még nem ébredt fel téli álmából, a leglátványosabban a kistelepülések piaca élénkült meg. Az otthonteremtési támogatások kapcsán mind az eladói, mind a vevői oldalon megnőtt az igény a pénzügyi és ingatlanpiaci szakértelemre és egyértelműen felértékelődött a tanácsadók szerepe. Megbízói oldalon emelkedik az újépítésű ingatlanok aránya, ám ezt még nem követi a kereslet, ami az új és használt ingatlanok közötti, esetenként jelentős árkülönbséggel magyarázható.

"Az előző évekkel összehasonlítva 2021. januárja lényegesen erősebb hónap volt Északkelet- Magyarországon is, amiben szerepet játszott a vevők korábbi kivárása. Már 2020-ban is megfigyelhető volt az a tendencia, hogy előtérbe kerültek a vidéki, kis értékű ingatlanok, amik akár önerő nélkül is megvásárolhatók" - mondta el Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője.

Az egyetemvárosokban és üdülőterületeken továbbra is sokan gondolkodnak befektetési célú ingatlanvásárlásban, ez a tendencia a koronavírus járvány elmúltával akár erősödhet is. "A Dél-Dunántúlon lassabban indult az év, sokan vártak a február elsejétől elérhető otthonfelújítási kölcsönre. A legnagyobb fellendülés a Balaton déli partján figyelhető meg, ahol már megjelentek a befektetési célú vásárlók is" - mondta Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője.

Megélénkült, akár befektetési céllal is a lakások iránti érdeklődés a térségben, és a tavaly év végén még kiváró eladók is megjelentek a piacon. Az új építésű ingatlanok drágultak a régióban, ennek árfelhajtó hatása egyelőre nem érzékelhető a használt ingatlanok piacán. A régióban az új építésű városi ingatlanok száma alacsony, ami közre játszhat a városi piac lassabb fellendülésében is. A falvak viszont a falusi CSOK hatására továbbra is népszerűek az otthonkeresők körében.

"Budapesten a piac szinte összes szegmensében megfigyelhető a növekedés, januárban minden eddiginél jobb eredményt tudtunk elérni" - számolt be a fővárosi ingatlanpiac aktualitásairól Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

Míg a belváros fellendülése még várat magára, a külvárosokban, az agglomerációs településeken és a főváros budai oldalán is pezseg a piac. Az otthonteremtési támogatások életbe lépésével Budapesten és környékén is jelentős számban jelentek meg a korábban kiváró vásárlók. Töretlenül népszerű a belvárosból agglomerációba történő kivándorlás és a befektetési jellegű vásárlók körében is megfigyelhető az óvatos érdeklődés, illetve a piac élénkülésével a budai oldalon a lakótelepek mellett a prémium ingatlanok iránt is megnőtt a kereslet.

