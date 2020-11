Három tuti tipp a tökéletes rántott húshoz: ezeket sokan elrontják

Ahogyan világszerte sok helyütt, úgy nálunk is népszerűek a panírozott ételek. A magyarok imádnak rántani, de nem mindegy, hogyan készítjük el ezt a klasszikus ebédet. A rántott hús a kiszámítható minőséget jelenti, de ennek is vannak trükkjei és a legjobb recepteket is érdemes ellesni - ebben segít most a HelloVidék.hu.

Idehaza az otthoni konyhában elképesztően népszerűek a rántott ételek. A világ más részein is kedvelt elkészítési mód alapját jelentő panírt már az 1400-as években is használták. Azóta a karfioltól a rántott sajton át a különböző húsokig sok mindent szeretünk így elkészíteni. De a rántott húst már a reneszánsz korban ismerték, receptje pedig megtalálható egy 1491-es andalúz, spanyol szakácskönyvben "chuleta andaluza", azaz a zsemlemorzsás szelet néven, amit ürühúsból készítettek.

A hazai családokban is nagyon népszerű étel elkészítése számos módon lehet jobb, ilyen lehet, ha a húst előző este alaposan besózva betesszük a hűtőbe, mi magunk reszeljük a panírmorzsát kisebb és nagyobb darabokra vagy ha minél kevesebbszer érünk hozzá. De ha először megpirítjuk a húsokat, a serpenyőben illatos lesz a panír, valamint, ha a sütőolajhoz keverünk egy kis sertészsírt, akkor ropogósabb, pirosabb lesz a bunda.

Rántott sertéstarja, májas szárny és bécsi krumplisaláta - az embernek ahogy olvassa az összetevőket és az elkészítést, már előre összefut a nyál a szájában. A pontos receptek IDE kattintva elolvashatók, a portálon bort is ajánlanak az elkészült fogások mellé.

