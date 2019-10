Gyilkos kór fenyegeti a családokat: minden magyar fürdőben ott lapul

Ezek voltak 2019 40. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. Olvasd el legfontosabb híreinket egy helyen a hitelekről, személyes pénzügyekről, munkáról, egészségről, autókról, utazásról és sok más fontos témáról. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra.

Gyilkos kór fenyegeti a magyar családokat: minden fürdőben ott lapul



Nem is gondolnánk, hogy a mosógép mekkora veszéllyel lehet az egészségünkre. A manapság oly divatos alacsony hőmérsékletű mosógépek nem alkalmasak megölni a törölközőkben és ruhákban levő E-coli baktériumokat, ez pedig súlyos betegségekhez is vezethet. Itt az ideje, hogy ismét a magas hőmérsékletű, 60 celsius fok feletti mosást válasszuk.

Így szúr ki magával a legtöbb magyar: tízezreket buknak, ha itt tartják a pénzüket



Tegnap bemutattuk, hogy a hitelek kamatai a padlón vannak, ez pedig azt jelenti, hogy a betétek kamatai is a padlót súrolják. Igaz ez? Nagyon is! Megnéztük a legfrissebb adatokat, és azt látjuk, hogy a lekötött betétek szinte egyáltalán nem fizetnek kamatot. Mégis van értelme lekötni a pénzünket, de nem feltétlenül azért, mert nagyot akarunk szakítani - arra ott az állampapír, bátrabbaknak az alapok és a tőzsde.

Így foghatsz évi százezret a tankoláson: kipróbáltuk, működik + videó



Rengeteg tipp, tanács kering az interneten arról, hogy miképpen lehet spórolni az üzemanyagon. A Pénzcentrum letesztelte a legnépszerűbb módszereket, hogy kiderüljön, mennyit lehet fogni velük a benzinszámlán. Emellett kipróbáltuk a Mazda legújabb crossoverét, a CX-30-ast is, ami véghetően az egyik utolsó szeg lehet a gyártó hagyományos modelljeinek koporsójába.

Brutálisan nőnek a bérek ebben a szakmában: még diploma sem kell hozzá



Az átlagosan 13-14 százalékos fluktuáció miatt a vállalatok mindent, de szó szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a számot lecsökkentsék az IT szektorban. Sokan teljesen újfajta HR-modellre állnak át, amelyekkel sikerülhet nem csak megtartani a, de maradéktalanul elégedetté is tenni munkavállalókat. A munkakörnyezeten kívül egyre fontosabb a személyes törődés, az alkalmazottak egyéni, személyes céljainak megvalósulása - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Balogh Zsolt, a csaknem 900 főt foglalkoztató Liferay, Inc. nemzetközi cégcsoport tagjaként működő magyar leányvállalat ügyvezető igazgatója. De beszélt a boootcampekkel való kapcsolatról és természetesen az informatikusok fizetésére is kitértünk a beszélgetés során. Interjú.

Őrület: ilyen luxusgarzonokba költöztetheti gyerekeit a magyar elit



Dübörög az új építésű lakóingatlanok piaca Budapesten, jelenleg 472 fejlesztésben bő 24 ezer lakóingatlant számlál a Budapesti Lakáspiaci Riport. A Pénzcentrum most a legeket gyűjtötte ki az összesítésből, mutatjuk a legdrágább-legolcsóbb, legnagyobb-legkisebb ingatlanokat, és sok egyéb érdekességet is.

Ezekbe az iskolába menekíti gyerekeit a magyar elit: brutális árat fizetnek érte

Meglehetősen sok lehetősége van azoknak a szülőknek Magyarországon, akik a közoktatás helyett a magánoktatásba terelnék a gyermeküket. Ehhez azonban a legtöbb esetben igazán mélyen a zsebekbe kell nyúlni. Általánosságban 500 000 - 1 000 000 forintig terjedő éves költségért már meglehetősen sok intézményt lehet találni, legyen szó általános iskoláról vagy középiskoláról. Ugyanakkor az igazán neves nemzetközi iskolákban az éves tandíj össze 4-5, de akár 7 millió forintig is terjedhet. A Pénzcentrumon egy háromrészes cikksorozat keretei között gyűjtjük össze milyen magánoktatási lehetőségek vannak Magyarországon - főként Budapesten - a bölcsődétől az óvodákon át a középiskoláig. Mostani cikkünk az általános iskolákat és a középiskolákat vette górcső alá.

Ők a munkaerőhiány nagy vesztesei: nem is sejtik, mekkora veszélyben vannak



Ma Magyarországon még rengeteg olyan cég van, amelyik a túlórára alapozza a működését, holott a világ már rég nem ebbe az irányba halad. Ennek ellenére egy átlagos magyar munkavállaló évente 36 óra túlórát végez, legalábbis a hivatalos statisztikák szerint. A valós számok nyilván sosem fognak kiderülni. Miközben azt hisszük, több gép előtt töltött órával jobban teljesítünk, valójában épp az ellenkezőjét érjük el vele: romlani fog a teljesítményünk. A Pénzcentrum szakemberek segítségével keresi a választ arra kérdésre, mennyi az elég, és mindeközben az is kiderül, milyen körülmények között fogunk dolgozni 10-20 év múlva.