Fontos változás jöhet a Balatonnál: sok múlhat ezen

A tág értelemben vett tárgyi és szellemi örökség nagy lehetőséget jelent a növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára elsősorban az alulról jövő építkezés vonatkozásában. Ezt ismerték fel a Balaton térségében is, ahol most az úgynevezett ökomúzeum létrehozására összpontosítanak - számol be a HelloVidék.hu.

A kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a hagyományokat, ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja magában. Ezt a gazdagságot gyakran nem értékelik nagyra a globalizálódó világban, így azzal a kockázattal jár, hogy el is veszhetnek ezek az értékek. A Balaton térségében, nemzetközi együttműködésben tervezett Balatoni Ökomúzeum ezért javítaná a kulturális örökségek, valamint a természeti erőforrások fenntartható használatának lehetőségeit.

