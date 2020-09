Fontos nap a mai: rengeteg minden megváltozik - ezek a védekezés új szabályai

Hétfőtől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe a védekezés jegyében: egyre több helyen kötelező a maszk, 11-kor zárnak a szórakozóhelyek.

Az operatív törzs szombati bejelentése alapján szeptember 21-től azaz hétfőtől kötelező a maszkviselés a bevásárlóközpontokban, a mozikban, a színházakban, a múzeumokban, a könyvtárakban, a postai és egyéb ügyfélszolgálatokon is, továbbá a tömegközlekedési eszközökön túl azok megállóiban, váróhelyiségeiben is, valamint a sportlétesítményekben.

Az arc eltakarására a sál, a kendő már nem elegendő, maszkot kell viselni!

A szabályszegést szankcionálhatják, az üzemeltetők, működtetők maguk is felszólíthatják az illetőt a maszkviselésre, de rendőri segítséget is kérhetnek. Ezen kívül ezután a kormányhivatalok népegészségügyi szakemberei is ellenőrizhetnek. A MÁV-Start és a Volánbusz is szigorít, már nem csak a járműveken, de a megállókban, várókban is kötelező a maszk 6 éven felül mndenkinek.

További változások:

Szeptember 21-től Magyarországon tizennégy helyett tíz napig tart a kötelező karantén időtartama .

Mától hatósági áras a PCR-teszt, 19 500 forintnál többet egyetlen egészségügyi szolgáltató vagy laboratórium sem kérhet ezekért a tesztekért.

többet egyetlen egészségügyi szolgáltató vagy laboratórium sem kérhet ezekért a tesztekért. A szórakozó- és vendéglátóhelyek hétfőtől csak 23 óráig lehetnek nyitva.

Október elsejétől az óvodákban, az iskolákban és a szakképző intézményekben bevezetik a kötelező testhőmérséklet-mérést.

Címlapkép: Getty Images