Fogadjunk, hogy erre nem gondoltál: 3 meglepő tény a rágózás pozitív hatásáról

Március 20-án ünnepeljük a Szájegészség világnapját. Az FDI Fogászati Világszövetség által életre hívott nap célja a szájápolás fontosságának hangsúlyozása, illetve a szájegészség javítása. A világ egyik legnagyobb rágógumigyártója most ennek kapcsán összegyűjtötte a rágózás három meglepő, pozitív hatását, amelyek nem csak a szájegészségre, de az általános egészségügyi állapotunkra is befolyással vannak.

Különböző formában ugyan, de a rágógumi már több mint egy évezrede jelen van az emberek életében. Bár ez idő alatt a rágók formája és íze sokat változott, az ok, amiért az emberek rágóznak, mindvégig hasonló volt. A szájegészség megőrzésétől a közérzetünk javításáig, a cukormentes rágó használata az öngondoskodás egyik legjobb eszköze lehet, amely ráadásul könnyedén beépíthető a rutinunkba. A Szájegészség világnapja alkalmából a Mars Wrigley most összegyűjtötte, hogyan válhat a rágógumizás kulcsfontosságú részéve a szájegészségügyi rutinunknak, és hogyan segít megőrizni az általános egészségügyi állapotunkat is.

1. A szájegészség megőrzése



Idén márciusban egy éve annak, hogy világszerte sokan otthonról kezdtünk dolgozni. Bár a home office-nak számos jó oldala van, a WHO kutatása szerint a világjárvány a szájegészségre is lesújtó hatással volt, és megsokszorozta azok számát, akik valamilyen szájegészségügyi problémával küzdenek. Világszerte már több mint 3,5 milliárd ember küzd valamilyen fogproblémával, a kutatás ráadásul azt is megjegyzi, hogy az iparilag fejlett országokban az egészségügyi kiadások mindössze 5-10%-át fordítják ennek kezelésére.

A Szájegészség világnapja a rágógumizás pozitív hatásaira is felhívja a figyelmet. Azon túl, hogy frissíti a leheletet és eltávolítja a fogak közé ragadt maradékokat, a rágógumizás segít a különböző baktériumokkal szembeni védelemben is és csökkenti a fogszuvasodás esélyét.



2. Segít az összpontosításban

Az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb kihívása a folyamatos koncentráció fenntartása. Jó hír viszont, hogy friss kutatások szerint a rágógumizás ebben is segít: a rágózás segít oldani a feszültséget, és ezáltal a fókuszáltságra is jó hatással van. Ráadásul javítja a közérzetünket is, és segít megőrizni a figyelmünket a nap folyamán - függetlenül attól, hogy hány online megbeszélésen kell részt vennünk. A népszerű ízek, mint például a menta, frissebbé és energikusabbá tesz minket, és javít a a mentális éberségünkön is. Rágózás után úgy érezhetjük, ellen tudunk állni a figyelmünket elterelő tényezőknek és könnyebben tudunk a feladatainkra összpontosítani.

3. Oldja a feszültséget és javítja a hatékonyságot

Sokan azért rágóznak, mert egyszerűen megnyugtatónak érzik azt. Az állkapocs az a terület, ahol a napi stressz jelei a leggyakrabban mutatkoznak, a rágás viszont segít ezt feloldani. Az elmúlt évek kutatásai azt is igazolták, hogy a rágógumi használata oldja a mentális és fizikai feszültséget, mentesít a munka során felhalmozódó feszültségtől, hosszú távon pedig javítja a produktivitást.

Címlapkép: Getty Images