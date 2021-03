Figyelem, betörőbanda járja az országot: ezzel a csellel jutnak be a lakásokba, házakba

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) érkező bejelentések egyre gyakrabban számolnak be arról, hogy a felhasználók ingatlanjaiba magukat egy-egy energia- vagy közműszolgáltató cég munkatársainak kiadó személyek szeretnének bejutni. A MEKH szakemberei összegyűjtötték a fogyasztók biztonsága érdekében alkalmazható legfontosabb teendőket.

Az energia- és közműszolgáltató cégek munkatársainak bizonyos esetekben a felhasználók ingatlanjában kell leolvasást, ellenőrzést vagy egyéb helyszíni munkát végezniük. Az ilyen típusú munkavégzésre hivatkozva azonban egyre gyakoribb, hogy csalók is megpróbálnak bejutni az otthonokba, ezért fontos, hogy tudjuk, hogyan lehet gyorsan ellenőrizni, hogy nem egy bűnözővel állunk szemben.

A szolgáltató által a helyszínen végzendő munkákról - a váratlan mérőhelyi ellenőrzés kivételével - értesítést kapunk, azokról előre tudunk, számíthatunk rájuk. Ismert a várható mérőleolvasás időpontja (amely a számlán szerepel), a mérőcsere dátuma (amelyet előre egyeztetve végez a szolgáltató) és az esetleges karbantartás, javítás időszaka, amiről szintén értesítést kapunk. Mindig legyen gyanús, ha ezeken az időpontokon kívül érkezik valaki és így szeretne bejutni otthonunkba!

A közműszolgáltatók szakemberei vagy megbízottjai fényképes igazolvánnyal vagy megbízólevéllel rendelkeznek, amelyet az érkezést követően felmutatnak. A fogyasztók is kezdeményezhetik az igazolvány, megbízólevél bemutatását, és érdemes alaposan megvizsgálni az okiratot. Amennyiben nem győz meg bennünket a dokumentum valóságtartalma, a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizni tudjuk a szakember személyét és a helyszíni munka valóságtartalmát. Néhány szolgáltató ezzel kapcsolatban külön telefonvonalat is üzemeltet, bizonytalanság esetén tehát ne sajnáljuk az időt az ellenőrzésre.

A szolgáltatók emberei soha, semmilyen okra hivatkozva nem fogadhatnak el készpénzt. Nem kérhetik tehát sem az állítólagosan elmaradt számla kifizetését vagy a helyszíni munkavégzés díját. A hozzánk érkezőnek ne adjunk át semmilyen összeget! Fontos tudni, hogy a szolgáltatók alapvetően ügyfélszolgálati csatornáikon keresztül kezelnek személyes adatokat. Előfordulhat azonban, hogy a szolgáltatók piackutatási céllal személyesen keresik fel a fogyasztókat. Ebben az esetben a felkereső személynek megbízólevéllel, adatkezelési tájékoztatóval kell igazolnia magát, amelyek alapján meggyőződhetünk a piackutató személyéről, valamint a megbízást adó szolgáltató adatairól

Általános szabály, hogy ha be is engedünk valakit az ingatlanba, ne hagyjuk egyedül és ne engedjük, hogy elterelje a figyelmünket. Ha visszaélést tapasztalunk, vagy ha már megtörtént a baj, haladéktalanul tegyünk feljelentést és tájékoztassuk a szolgáltatót is.

Címlapkép: Getty Images