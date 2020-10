Felejtsd el a lombseprűt: így nem kell sokat bajlódni a lehullott falevelekkel

Az őszi kerti munkák sokak számára inkább fáradtságot jelentenek, mint gondtalan kikapcsolódást, hiszen a lehullott falevelek folyamatos összegereblyézése kimerítő tevékenység lehet. De nem akkor, ha tudatosan és kreatívan állunk a kerti munkához!

Bátran elrejthetjük a lombseprűnket a fészer sarkába akkor, ha van egy akkumulátoros lombfúvónk, ennek segítségével ugyanis nem lesz szükségünk arra, hogy órákon keresztül görnyedve seperjük a leveleket egy halomba.

A lombfúvó a viszonylag frissen lehullott faleveleket könnyedén egy kupacba tereli, a lombszívó pedig egy tartályban össze is gyűjti azt - mondják a szakértők, hozzátéve: szintén megúszhatjuk a lombseprűzés egy részét akkor is, ha olyan fűgyűjtőkosaras fűnyírónk van, ami a fűnyírás során felszippantja a lehullott faleveleket is. A kerti eszközök segítségével összegyűjtött leveleket ráadásul be sem kell zsákolnunk, hiszen két módon is újra tudjuk hasznosítani -a komposztálóban és mulcsozással-, így nem csak a környezetünket védjük, de még a talajnak és a növényeinknek is jót teszünk.

Mulcsozzunk

A levelek újrahasznosításának a legegyszerűbb módja az, ha a fagyérzékeny növények tövét védjük vele. "Maga a mulcsozás szó talajtakarást jelent, a mulcs pedig valamilyen talajtakaró anyag. Ez lehet faforgács, fakéreg, kőzúzalék, de mulcsnak nevezhetjük a kertben keletkező növényi hulladékot is, így például az apróra vágott gallyakat, a lenyírt fűnyesedéket vagy az összegyűjtött leveleket, amik egytől egyig javítják a talaj biológiai és fizikai állapotát" - magyarázza Beh Mariann, a STIHL kertápolási szakértője. Úgy véli: az ősszel lehullott leveleket nem csak optikai okokból kell összegyűjteni a gyepről, hanem azért is, mert a fűszálak az őszi időszakban nem jutnak elég fényhez és levegőhöz az avar alatt.

A kerti eszközöket gyártó vállalat szakértője arra is rámutat, hogy a legjobb természetes mulcs a lenyírt fűnyesedék, az összeaprított gallyak és az összegyűjtött levelek, amelyek nem kerülnek semmibe, viszont tökéletes védelmet biztosítanak a fagyérzékeny növények számára.

Komposztáljunk

Az összegyűjtött őszi faleveleket a komposztálással is újra tudjuk hasznosítani.

A komposztálásban az egyik legjobb dolog az, hogy gyakorlatilag a kertben keletkező összes - egészséges - növényi hulladék, így a lemetszett gallyak, vesszők, a levágott fűnyesedék mind-mind belekerülhetnek

- mutat rá a szakértő, aki szerint a nedves, lehullott falevelek is azonnal komposztálhatóvá válnak. Ráadásul további előnye, hogy a komposzt a tavaszi kerti munkák idején kiváló minőségű talajjavító és ültetőközeg, amely hasznos tápanyag- és humusztartalmának köszönhetően segíti palántáink, virágaink növekedését.

Címlapkép: Getty Images