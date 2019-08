Ezt sok szülő elrontja sulikezdéskor: később komoly baja lehet a gyereknek

A gyerekek hosszútávú egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő iskolatáska a szakértő szerint. Sokan a trendibb darabokat választják, ám ezektől később komoly gerincbántalmak alakulhatnak ki a gyerekeknél.

A jó iskolatáska ergonomikus, jól illeszkedik a gerincoszlopra - mondta Moravcsik Bence ortopéd-szakorvos az M1 vasárnap reggeli műsorában.

Kifejtette: az iskolatáska kiválasztásakor figyelni kell a pánt szélességére, a háti rész merevítettségére, párnázottságára. Fontos, hogy a pánt állítható legyen, a vállvonal fölé és a csípőlapát alá ne kerüljön a táska. Amelyiken derékpánt is van, az még jobb - tette hozzá.

Ügyelni kell arra is, hogy a táska légáteresztő, könnyűszerkezetes legyen, a kisgyerekek számára pedig jó alternatíva a gurulós táska.

Hátitáska esetén a 6-7 éves gyerekeknek az az ideális, ha a táska súlya telepakolva 2,5-3 kilogramm. Megjegyezte azt is, hogy a pakolási technikára is érdemes odafigyelni, a gerinchez közel kell tenni a nehezebb, távolabb a könnyebb dolgokat. A szakember megjegyezte: a gerinc ebben a korban még porcos. Helytelen tartás, illetve táskaviselet esetén merevebbé válhat a gerinc, vagy korai porckopás is kialakulhat.

Az oldaltáskát a szakorvos nem ajánlja, mert fontos, hogy szimmetrikus legyen a terhelés, különben korán gerincferdülés alakulhat ki. A megfelelő táska kiválasztása mellett az edzettséget is hangsúlyozta a szakember. Fontos, hogy iskolán kívül is sportoljanak a gyerekek - közölte Moravcsik Bence.