Ezt rengeteg kutyatartó elrontja: így kerülheted el, hogy az elszökjön az eb

A járványügyi helyzet hatására egyre többen fontolják meg a kutyatartást, azonban már az első időszaktól kezdve érdemes a kedvencet tudatosan nevelni, hogy megelőzzük a problémák, köztük a szökések és szeparációs szorongás kialakulását. Íme néhány hasznos tanács azzal kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni a befogadást követően.

Alakítsunk ki rutint!

Egy négylábú befogadása a kutyának és a családnak is nagy esemény, és alapvetően arra kell készülni, hogy egy évtizedre szóló társ szegődik mellénk, akivel eleinte meg kell ismernünk egymást. "Érdemes elsőként kialakítani egy menetrendet, ami segíti az összeszokást. Készüljünk fel, hogy a kezdeti időszakban több odafigyelésre, energiára és türelemre lesz szükségünk" - hívja fel a figyelmet Vámosi-Nagy Nóra, a Hozz ki többet a kutyádból vezető oktatója.

Az állat személyiségétől függ, hogy mennyi és milyen típusú program az ideális. Ha nem fárasztjuk le, akkor elkezdi levezetni a felesleges energiáit, például megrág tárgyakat vagy egyéb károkat okoz. Tévhit, hogy a kertben élő kutyákkal kevesebbet kell foglalkozni: ők is ugyanúgy igénylik a személyes kapcsolatot, játékokat. Ha magukra maradnak, egy idő után a kert nyújtotta élmények és szagminták unalmassá válhatnak, ilyenkor a kerti négylábúak felfigyelhetnek a kerítésen túl található érdekességekre. Egy korábban gazdátlan kutya akár meg is kísérli a szökést, ha pedig pozitív tapasztalatok érik a külvilágban, hajlamos rendszeresíteni ezt a rossz szokást.

Ennek elkerülése érdekében a kutyákat fizikailag, és szellemileg is foglalkoztatni kell, és az ösztöneiket is figyelembe kell venni, amelyre jó megoldás lehet a sétáltatás, a játékok és a tréningek is. Ettől függetlenül nem érdemes mindenhova magunkkal vinni, hiszen a közös időtöltés mellett számára is ugyanolyan fontos, hogy legyen olyan napszak, amikor egyedül van, pihenhet

- mondja Vámosi-Nagy Nóra.

Biztonságos sétáltatás

A kutyák életének elengedhetetlen része a rendszeres sétáltatás, ahol amellett, hogy a gazdájával tölthet időt, megismeri a környezetét és számára fontos igényt elégít ki: új szagokat fürkészhet. Menet közben figyeljünk oda a jelzéseire: mi az, ami nehézséget okoz - szükség esetén érdemes oktató segítségét is kérni.

Akár városban, akár erdőben sétálunk, ne feledkezzünk meg a pórázról, hiszen számos olyan tényező van - például a városban a forgalmas utak, járművek, ismeretlen zajok vagy akár maszkos emberek, erdőben az illatok mellett az előbukkanó vadak is kockázatot jelentenek - amelyek megijeszthetik, balesetet okozhatnak. Ha kutyánk még nem volt ilyen környezetben, fokozatosan szoktassuk hozzá, figyelve rá, hogy pozitív élményei legyenek.

A biztonságos szabadtéri sétához, játékhoz a segítségünkre lehet egy nyomkövető eszköz és a hozzá tartozó alkalmazás, amellyel a mobilunkon folyamatosan láthatjuk, hol tartózkodik a kutyánk. Emellett akár egy virtuális kerítést is beállíthatunk a környéken, amit ha átlép a négylábú barátunk, a telefonunk azonnal jelzi - így, ha véletlenül elkóborol, könnyen megtaláljuk

- hívja fel a figyelmet a Telenor.

Kerüljük el a szeparációs szorongás kialakulását!

A járványügyi helyzetből adódóan manapság több időt töltünk otthon, állandó jelenlétünkhöz pedig gyorsan hozzászokik a kedvencünk, ezért ha hirtelen hosszabb időre otthon hagyjuk, szorongással töltheti el az egyedüllét - ennek sokféle jele lehet, a sírástól kezdve a rombolásig. Miután a kutya már beilleszkedett a családba, érdemes elkezdeni hozzászoktatni az egyedülléthez: amikor otthon vagyunk, akkor se tartózkodjunk folyamatosan egy térben; legyenek olyan fix időszakok, amikor másik helyiségben pihen.

Eleinte csak rövid időszakokra hagyjuk magára, és ezt apránként növeljük. Ezeket lehetőleg akkorra időzítsük, amikor a kutyát lefárasztottuk, például sétákat követően. Amikor elhagyjuk az otthonunkat, szokatlan lehet kedvencünknek a hirtelen jött csönd, ezért érdemes akár az ismerős zajokat (például zenét) bekapcsolva hagyni. Emellett egy gazdához tartozó tárgy, vagy gazdi illatú ruhadarab is nyugtató hatással lehet rá

- hívja fel a figyelmet Vámosi-Nagy Nóra.

Mint azt a szakember kifejtette, szeparációs szorongás rövid idő alatt is kialakulhat, akár pár otthon töltött hét vagy kutyánkkal közös nyaralás után. Vámosi-Nagy szerint ennek elkerülése érdekében kezdettől fogva tartsuk a napi rutint, így a kutya számára nem lesz nagy különbség a között, ha otthon vagyunk, vagy éppen dolgozni mentünk.

Címlapkép: Getty Images