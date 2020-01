Ezt jó, ha tudod az új családi kedvezményekről: sokat bukik, aki elrontja

A miniszterelnök a 2019. februárjában megtartott évértékelőjén jelentette be, hogy hétpontos családvédelmi akciótervet indít. Ennek része a januárban bevezetett négygyermekes nők szja-mentessége és a nagyszülői gyed. A Pénzcentrum összeszedte a pontos tudnivalókat a két újonnan bevezetett intézkedésről, és az is kiderül, egészen pontosan hol és milyen feltételekkel lehet igényelni ezeket. Utánajártunk annak is, milyen esetekben bukhatod el a támogatásokat.

2020. január 1-től minden anya, aki jelenleg legalább 4 gyermeket nevel, vagy élete során 4 vagy több gyermeket szült és felnevelt, a nyugdíjba vonulásig teljesen mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Az adómentesség a munkabérből vagy vállalkozói tevékenységből származó jövedelemre vonatkozik. Az szja-kedvezmény éves szinten mintegy 40 ezer édesanyát érint.

Várható, hogy a háromgyermekes anyákra is kiterjesztik a négygyermekes édesanyákra bevezetett személyijövedelemadó-mentességet. Cél, hogy a 2021 január elsejétől azok, akik három gyermeket szültek és felneveltek, életük végéig ne fizessenek személyi jövedelemadót.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

családi pótlékra jogosult, vagy

családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és a fent említett gyermekek száma a négy főt eléri.

Így kell igényelni

A nyomtatványt a NAV oldaláról lehet letölteni, 2020_ANY_NETAK néven elérhető. Kitöltéséhez szükség lesz az édesanya és mind a négy gyermek adóazonosító jelére, valamint a munkáltató aláírására is. A nyomtatványt két példányban kell kitölteni és átadni a munkáltatónak. Ám a nyilatkozat nem kizárólag munkáltató számára adható, hanem olyan kifizető felé is, aki az igénylőnek összevonás alá eső jövedelmet juttat.

A munkáltató (a kifizető) a nyilatkozatban foglaltakat az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi figyelembe, tehát érdemes minél hamarabb elintézni, célszerű már januárban kitölteni az adóelőleg-nyilatkozatot, hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium a napokban. A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak (kifizetőnek), másik példányát pedig kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülési időn belül, azaz 5 évig kell megőrizni.

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az igénylő,

tehát aki jelenleg saját háztartásában nevel/ nevelt korábban 4 gyermeket az már akár januártól.

A kedvezményre való jogosultság megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben utoljára minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának az igénylő. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha például a szülők elválnak és a gyermekeket külön háztartásokban nevelik tovább.



A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét minden más kedvezményt megelőzően érvényesíti a munkáltató, kifizető. Ez azt jelenti, hogy az anya az említett jövedelmeire tekintettel nem tudja az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt érvényesíteni, azonban nincs akadálya annak, hogy a bérjövedelmével kapcsolatban családi járulékkedvezményt érvényesítsen. Annak érdekében, hogy az érintett édesanya a családi járulékkedvezményt is igénybe tudja venni, ahhoz a családi kedvezmény igénybevételére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatot is ki kell töltenie és oda kell adnia a munkáltatójának.

A lehetőségek iránt fokozott az érdeklődés, a kérdésekre az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is választ lehet kapni: a hét minden napján 24 órában ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon a Kormányzati Ügyfélvonal, de chaten és e-mailen keresztül is segítenek a további kérdések megválaszolásában.

Nagyszülői GYED

2020. január 1-től a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Ekkor a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg a GYED. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást, amennyiben az alábbi feltételek fennállnak:

a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,

az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez,

a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,

a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi igénybevételéhez,

a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,

a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban,

a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben,

a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES).

A nagyszülői GYED a CSED időtartamának lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig járhat a nagyszülő részére. Összege a nagyszülő jövedelme alapján megállapított alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2020-ban ez 225 288 forint, amelyből 10 százalék nyugdíjjárulékot és 15 százalék SZJA-előleget vonnak le.

Igénylése

A nagyszülőnek a GYED iránti kérelmet a foglalkoztatónál kell benyújtania, ha a nagyszülő egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtania a kérelmet elektronikus úton.

Fontos, hogy amennyiben a nagyszülő több jogviszonyából kéri a gyermekgondozási díj megállapítását, abban az esetben a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és leadni, ahány helyről jövedelmet kap. Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető: Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra elnevezés alatt található. A szülők nyilatkozatának hiányában a kérelem nem bírálható el.

Mikor nem jár a nagyszülői GYED?

Abban az esetben, ha a nagyszülő dolgozik, és nem marad otthon a gyermekkel, nem jár a GYED, kivéve, ha a keresőtevékenységet otthonában végzi. Akkor sem jár, ha a gyermeket bölcsődében vagy más napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, vagy ha a nagyszülő öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szolgálati járandóságot, korhatár előtti ellátást, táncművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot, megváltozott munkaképességű személyek ellátását, vagy ápolási díjat kap.

