Ezt a döntést sok magyarnak kell most meghoznia: a lelki egészségük a tét

Most, hogy a koronavírus járvány terjedését egyedül azzal tudjuk hatékonyan akadályozni, ha minden emberi kontaktust minimalizálunk, az online tér adta lehetőségek meglehetősen felértékelődtek. Aki megteheti, otthonról dolgozik távmunkában, a gyerekek digitális tanrend szerint tanulnak, hivatalos ügyeinket is inkább online intézzük, így vásárolunk, és így tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, munkatársainkkal. Az internet arra is lehetőséget nyújt, hogy mentális egészségünket megőrizzük, fent tartsuk a járvány ideje alatt is, mégpedig online terápiával. Ez a megoldás a szakemberek és a páciensek számára is sok kihívást jelenthet, azonban emellett is érdemes folytatni vagy elkezdeni az üléseket az interneten keresztül is. A témáról Ferles Péter pszichológust kérdezte a Pénzcentrum.

A koronavírus-járvány gyökeres változásokat hozott a mindennapi életünkben, onnantól kezdve, a kapcsolattartási formák átalakulásától kezdve, a távmunkán és digitális tanrenden át egészen a munkahelyek megszűnéséig. A járvány tetőzésére és végére vannak találgatások, de biztosan senki nem tudja megmondani, meddig tart még ez az állapot. Ez az időszak még sok lemondással fog járni, azonban alkalmazkodással meg lehet oldani, hogy az életet mégis egy tűrhető mederben tartsuk.

Rengetegen vannak, akiknek ebben a helyzetben szükségük lehet mentális támogatásra, vagy a már megkezdett terápia jelentette biztos ponthoz ragaszkodnának, viszont a kijárási korlátozás - és az egészségügyi kockázat - gátolja a személyes üléseket. A Pénzcentrum Ferles Péter pszichológust kérdezte arról, mit tanácsolnak a pácienseknek jelen helyzetben, és milyen kihívásokra kell számítania a szakembereknek, illetve az ügyfeleknek, ha online terápia mellett döntenek.

Pénzcentrum: Most, hogy rengetegen szorultak a négy fal közé, és egyre többen maradnak szigorúan otthon, sokan nem tudják folytatni a megkezdett terápiát a megszokott formában. Megoldást jelenthetnek erre az online felületen, pl. Skype-on megtartott ülések? Milyen nehézségei lehetnek a terápiának ebben a formában a személyes ülésekhez képest?

Ferles Péter: Az online tanácsadás lassan évek óta teljesen elfogadott formája a segítő beszélgetéseknek. A külföldön élő magyarok például gyakran dolgoznak Skypeon magyar pszichológussal.

Nagy szerencséje a tanácsadó szakpszichológusoknak, hogy itt a munka nagy része verbálisan és vizuálisan történik. Sajnos sok terápiás eljárás létezik, ahol elengedhetetlen a személyes kontakt, vagy a közös tér, például a pszichodráma, vagy a táncterápia. Ezek a terápiás formák nehéz helyzetben vannak sajnos.

Természetesen egy kis hozzászokást igényel az online kapcsolat és elképzelhető, hogy kevésbé mennek át a finom nonverbális jelek, de teljesen elfogadható minőségű üléseket lehet tartani. Ennek mindenképp feltétele a jó minőségű kép és hang. Amennyiben picit is késik, szaggat, vagy nem jó a kép, az megtörheti a rapportot és kizökkentheti a feleket. A megkezdett tanácsadói munkát félbeszakítani nem érdemes, minőségi munka folytatható online is, de a megfelelő feltételeket biztosítania kell mindkét félnek.

PC: Mit tapasztalnak a saját ügyfeleik körében? Folytatják a terápiát online vagy inkább bizonytalan időre elhalasztják azt?

F. P.: Az, hogy folytatják-e a munkát inkább egyéb tényezők függvénye. Talán két-három ügyfél jelezte, hogy ragaszkodik a személyes tanácsadáshoz és kivárja a járvány enyhülését.

Sokan sajnos anyagi megfontolásból, kiszámíthatatlan és bizonytalan munkaügyi helyzetből adódóan, vagy egész egyszerűen praktikus korlátok miatt szüneteltetik a konzultációkat.

Nem igazán tudnak például egylégterű lakásban, ahol hallótávolságban vannak mások, vagy kisgyerek mellől a pszichológusra koncentrálni. És szerencsére sok olyan ember van, akivel zökkenőmentesen át tudtunk állni az online munkára.

PC: Hogy látja: fel vannak készülve a pszichológusok egy ilyen típusú krízis kezelésére úgy, hogy szinte kizárólag online csatornákat használhatnak?



F. P.: Azok, akik magabiztosan mozognak az online térben, rendelkeznek eszközökkel és van gyakorlatuk abban, hogy megtartsák a kereteket, szerepeket ilyen formán is, ők biztosan. Az interneten ingyen elérhető olyan anyag, ami felkészít az online tanácsadás sajátosságaira.

Aki pedig bizonytalannak érzi magát mindezekben, az biztosan fog tudni segítséget kérni és egy rövid felkészülés után alkalmas kereteket biztosíthat az online munkához. Abban is biztos vagyok, hogy sok szakember, akik szorosabb kontakttal, hipnózissal, mozgással, érintéssel, közös térrel dolgozik, nem akar vagy tud az online csatorna korlátai miatt ugyanúgy dolgozni.

PC: Természetes, hogy most a járvány okozta mentális kihívások is felülírják a megkezdett terápia ütemét. Megkerülhetetlen témák jelenleg a terápiákon a koronavírus terjedése nyomán kialakult félelmek, szorongások? Meg kell egyáltalán kerülni, vagy éppen ellenkezőleg: muszáj beszélni róla?

F. P.: Az, hogy milyen mértékben esik szó a koronavírusról, attól függ, a páciens szeretne-e róla beszélni, behozza-e témaként, vagy sem. Eddigi tapasztalataim alapján van olyan páciens, aki érintőlegesen foglalkozik vele és sokkal jobban érdekli a magánéleti témája, de van olyan is, akinek a jelen helyzet ráterhel a meglévő félelmeire és csak erről beszélünk.

Sokféle hatást válthat ki az emberekből, főleg a meglévő problémákat erősíti tovább, de sajnos néhányukat új megoldandó kihívások elé állította. Ebben az esetben egy pszichológus segítsége rendkívül jól jöhet újfajta megküzdési, megoldási stratégiák kidolgozásában.

PC: Mit tanácsolna azoknak, akik most fognának bele egy terápiába, akár éppen a járvány okozta nagyobb nyomás, akár más természetű gondok miatt? Miben lehet más számukra egy online ülés, mint a hagyományos személyes találkozók?



F. P.: Sokszor egy probléma megoldását amúgy is nehezíti, hogy az adott személy túl későn jut el szakemberhez, kivár, ül a nehézségen és reméli, hogy elmúlik, megoldódik. Én azt javasolnám, amennyiben anyagi és lelki erőforrásaik engedik, bátran vágjanak bele, ha kell az online térben, egy önismereti munkába. Ha korlátozva mehetünk ki az utcára, tekinthetjük ezt lehetőségnek is ahhoz, hogy elinduljunk befelé, önmagunk felé.

Most talán még fontosabb a lelki ellenállóképesség fejlesztése, a belső feszültségek feloldása, az emberi kapcsolatok rendezése és erőforrásaink aktualizálása.

Az online munka ugyanakkor leszűkíti a két ember közötti csatornát. Nagyon nehezen megfogalmazható, de fontos az a plusz élmény, amit a személyes jelenlét biztosít. Ugyanakkor együttérezni, megtartani a másikat nemcsak egy pár négyzetméteren belül lehet.

Az online térben is megszülethet bizalom a páciens és a pszichológus között, és találhat megnyugvást, új eszközöket a segítségért forduló. Kezdjék csak el az online munkát, ami inkább tanácsadás, vagy konzultáció mélységű, és amint lehet térjenek át a hagyományos formához.

PC: Sokan vannak olyan területen dolgozók, akik munkájuk miatt most fokozott stressznek, túlterhelésnek vannak kitéve, kevés idejük és energiájuk marad, hogy a mentális egészségükkel foglalkozzanak. Nekik mennyiben segíthet egy online terápia? Ilyen esetben ugyanúgy heti rendszereségű, fix ideig tartó ülésekkel lehet eredményt elérni, vagy a járványhelyzet idejére szóló folyamatos jelenlét lehet inkább a megoldás?

F. P.: Igen, sok embernek most vált világossá hogy milyen nélkülözhetetlen és hősies munkát végeznek értünk az orvosok, rendőrök, szociális munkások, ápolók, eladók, szemétszállítók és még sokan mások, akiknek a kitartó munkája addig nem tűnik fel, amíg minden a megszokott rendben zajlik.

Az ő támogatásukra rengeteg kezdeményezés indult. Számos pszichológus, coach, mediátor önkéntesen, díjmentesen vállalja, hogy lelki támogatást nyújt a krízis sújtotta embereknek.

Ehhez a kezdeményezéshez a Mandula Pszichológiai Rendelő is csatlakozott. Ingyenes és online Mindfulness lehetőséget biztosítunk, ami egy bizonyítottan hatékony gyakorlat a stressz, túlterheltség és a kiégés elleni védekezésben. A pszichológusaink pedig ingyenes, online konzultációt is vállalnak, amíg van rá kapacitásuk.

PC: Most nem csak a felnőtt lakosságra nehezedik fokozott pszichés nyomás, hanem a gyermekekre, kamaszokra is, akik bizonyos szempontból jobban megbirkóznak a jelenlegi krízissel, más szempontból viszont éppen rosszabbul reagálhatnak a bezártságra, izoláltságra, bizonytalan jövőre. Mit tehet a szülő, milyen jelekre érdemes figyelniük? Megoldást jelenthet a fiatalabb korosztály számára egy online terápia?

F. P.: A fiatal korosztálynál eddig is félő volt, hogy túl nagy teret hódít az életükben az online világ, és ez valószínűleg most tovább fokozódik. A járvány és a másodlagosan kialakult problémák tovább erősíthetik egy család problémáit, de sok pozitív hatással is járhat.

Ott, ahol én élek, sosem láttam ennyi családot sétálni az utcán, játszani a kertekben. Apukák sétálnak és beszélgetnek a gyerekeikkel, olyan apukák, akik korábban reggeltől estig dolgoztak.

Rengeteg szépirodalmi műből kiderül, hogy a gyerekek nem teljesen úgy élik meg még a világháborúkat sem, mint a felnőttek, továbbra is szerelmesek, a piros biciklijükkel foglalkoznak, nem feltétlenül érzik át a helyzet súlyát. Ezért továbbra is arra bíztatnám a szülőknek, mint eddig:

amennyire lehet, biztosítsák a gyerek szükségleteinek feltételeit, sok minőségi együtt- és külön töltött időt és alkalmazkodjanak az új helyzethez új megoldásokkal.

Címlapkép: Getty Images