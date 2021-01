Ezért fontos, hogy virágba boruljanak a magyar települések: az életünk múlik rajta

2019-et a beporzók évének nyilvánította Magyarország agrárminisztere, de az őket fenyegető veszély koránt sem csak kicsiny európai országunkra és a tavaly előtti évre korlátozódik. Világszinten drasztikusan csökken a hasznos kis állatok populációjának a száma, így nem véletlen, hogy évek óta a veszélyeztetett fajok listáján szerepelnek a méhek. Hogy a lejtőn való zuhanás sebességét lecsökkentsük, megállítsuk, bármennyire is elcsépelt, de egy széles körű társadalmi összefogásra van szükség. A csongrádi Ébredj! mozgalom 2020-as országos méhlegelő telepítési programja egy ilyen lehetséges út egy szebb, élhetőbb jövő felé - írja a HelloVidék.



A beporzásért felelős rovarok kapcsán elsőként mindenki a méheket említi, de ugyanebbe a csoportba sorolandók a zengőlegyek, nappali és éjszakai lepkék, valamint bizonyos darazsak és rovarok is. Ezek az apró állatkák táplálkozásuk során virágról virágra szállva viszik a lábaikra és testükre tapadt virágport, amik jelentősen hozzájárulnak a magok és gyümölcsök megkötéséhez, amihez 5-ből 4 virágzó növénynek szüksége is van, hogy termőre fordulhasson. Ez pedig nemcsak a minket körülvevő flóra, hanem az emberiség számára is létfontosságú, ugyanis élelmiszereink mintegy 70 százaléka igényli a beporzó állatok közreműködését, árulta el az Ébredj! mozgalom egyik képviselője, Stromajer Andrea a mellbevágó adatot.



A szorgos kis rovarok pedig egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. A monokultúrás növénytermesztés elterjedésével, az intenzív mezőgazdasági gazdálkodással, a növényvédő szerek használatával, az egyre fokozódó környezetszennyezéssel, a felmelegedés miatti éghajlatváltozással, valamint a invazív fajok megjelenésével és a hasznos rovarokra veszélyes patogének miatt évről évre csökken a számuk, ami már nemcsak a szakértők, hanem

a lakosság fejében is megkongatta a vészharangot.

Címlapkép: Getty Images