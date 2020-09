Ezeket a szektorokat szó szerint ellehetetlenítette a vírus: óriási veszteségeik vannak

A gazdaság egészéhez hasonlóan a szórakoztató- és médiaiparban jelenleg érezhető nehézségek nem egyenletesen oszlanak el az iparágon belül. Legkritikusabban azokban a szegmensekben jelentkeznek, amelyeket a COVID-19 szó szerint ellehetetlenített, vagyis a rendezvények: az élőzenei produkciók, a mozi, színház és a szakmai bemutatók területén. A tömeges mozibezárások és a nagyobb filmbemutatók elhalasztása alapján előrejelzések azt mutatják, hogy idén csaknem 66 százalékkal fognak visszaesni a mozijegyek eladásából származó bevételek. A világjárvány kedvező fordulatokat is hozott: a streaming terjedésével a globális adatforgalmazás az egyik olyan terület, amelynek jót tett a COVID-19 által előidézett digitális gyorsulás. Az e-sport pedig nagyjából két évnyi fejlődést ért el a lezárás három hónapja alatt, és az előrejelzés szerint 2023-ban átlépi a 2 milliárd dolláros bevételi küszöböt is.

A bevételi adatok teljes mértékben a pandémia által előidézett gazdasági visszaeséseket és digitális gyorsulást tükrözik, a szórakoztató- és médiaipar hosszabb távú kilátásai összességében azonban továbbra is pozitívak a szakértők szerint - áll a PwC elemzésében.

Az iparági növekedés hirtelen megcsappant...

A világot sújtó járvány derékba törte a globális szórakoztató- és médiaipar növekedését. Kiadványunkat ezért három hónappal később jelentettük meg, hogy pontosabban fel tudjuk mérni a járvány hatásait. A bevételek növekedésére vonatkozó korrigált előrejelzések igazolták döntésünket - 2020-ban, a globális recesszió idején a szórakoztató- és médiaipar bevétele globális szinten a felmérés 21 éves történetében legnagyobb mértékű, 2019-hez képest 5,6 százalékos, abszolút értelemben véve pedig több mint 120 milliárd USA dollár értékű visszaesést fog mutatni. 2009-ben, a globális gazdaság szűkülésének legutóbbi évében, a szórakoztató- és médiaipar összbevétele globális szinten csupán 3,0 százalékkal esett vissza.

...de hosszú távon erőteljes marad

Miközben a 2020 keltette hullámok végiggyűrűznek majd a globális gazdaságon, az iparág alapvető növekedési pályája előrejelzésünk alapján erős marad. Az elmúlt években, amikor a médiaélmények még inkább központi szerephez jutottak az életünkben, a szórakoztató- és médiaipar globális növekedése jellemzően meghaladta a GDP növekedési ütemét. Ezért arra számítunk, hogy a szórakoztató- és médiaipar a 2020-ban jelentkező kihívásokat követően ismét felül fog teljesíteni.

Előrejelzéseink azt mutatják, hogy 2021-ben a szórakoztató- és médiaipar bevételei 6,4 százalékkal fognak növekedni. A 2019-2024 közötti ötéves előrejelzési időszakra tekintve 2,8 százalékos összetett éves növekedési ütemű (CAGR) bevételnövekedésre számítunk.

Egyre gyorsabban közeledik a fordulópont

A gazdaság egészéhez hasonlóan a szórakoztató- és médiaiparban jelenleg érezhető nehézség nem egyenletesen oszlik el az iparágon belül. Legkritikusabban azokban a szegmensekben érezhető, amelyeket a COVID-19 szó szerint ellehetetlenített, vagyis a rendezvények: az élőzenei produkciók, a mozi, színház és a szakmai bemutatók területén. Ehhez hasonlóan a reklámra fordított összeg is 13,4 százalékkal csökken idén. Ugyanakkor az újságkiadás területén a nyomtatott formáról a digitális formára történő elhúzódó átállás is több évvel felgyorsult, jócskán megnyirbálva például a nyomtatott sajtóból származó bevételeket.

Ennek egyik velejárója, hogy a szórakoztató- és médiaipar szegmensei az eredetileg tervezettnél jóval korábban esnek át az átalakuláson. Jól mutatják ezt a mozi és az előfizetéses videószolgáltatás (SVOD) terén lezajlott változások. 2015-ben a mozibevételek még az előfizetéses online videotékákból (SVOD) származó bevételek háromszorosát tették ki. Az SVOD bevételek 2020-ban meg fogják haladni a mozibevételeket és az előrejelzések szerint az elkövetkező öt évben azokat túlszárnyalva 2024-re a mozibevételek több mint kétszeresére fognak nőni. Magyarországon a fogyasztók SVOD-ra történő átállását gyorsította, hogy megtörtént a Netflix lokalizálása (magyar kezelőfelület bevezetése, új filmek hozzáadása, köztük több magyar szinkronnal vagy felirattal) és ezt erősíti majd a Disney+ 2020. év végi hazai indítása is.

Hasonló a változás a szélessávú vezetékes adatforgalommal szemben az okostelefonokon felhasznált adatmennyiség terén. Az okostelefon 2019-ben kis mértékű előnyt szerzett, ma pedig már az látszik, hogy az egyéni eszközök közül globális szinten az internetezésre leggyakrabban használt eszközzé válik.

Kiderül, hogy kik a győztesek és a vesztesek...

Az otthonmaradás révén az over-the-top tartalomszolgáltatásokból (OTT) származó globális bevételek 2020-ban 26,0%-kal ugrottak meg. A következő évek további erős növekedést, a 2019. évi 46,4 milliárd USA dollárról 2024-re 86,8 milliárd USA dollárra történő, majdnem kétszeres emelkedést hoznak. Aligha lehetett volna jobban időzíteni a Disney+ streaming szolgáltatás bevezetését 2019 végén: a 2024-re előrejelzett 60 millió és 90 millió közötti előfizetőhöz képest a szolgáltató 2020 augusztus elején 60,5 millió előfizetőt tudhatott magáénak. Nem meglepő módon a streaming terjedésével a globális adatforgalmazás a másik olyan terület, amelynek jót tett a COVID-19 által előidézett digitális gyorsulás. Az adatforgalmazás 2020-ban 33,8 százalékkal nő és a 2019. évi 1,9 milliárd terabytes-ról 2024-re 4,9 milliárd terabytes-re, vagyis több mint kétszeresére fog emelkedni.

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb nyertese az e-sport. Ugyan az élő rendezvények ezen a területen is kényszerpihenőt szenvedtek el, a hagyományos sportok teljes leállása miatt az e-sport mégis kb. két évnyi fejlődést ért el a lezárás három hónapja alatt, és az előrejelzés szerint 2023-ban átlépi a 2 milliárd dolláros bevételi küszöböt is. Az e-sport gazdasági szerepe még így is apró, nézőszám alapján viszont már a világ Top 10 sportja közé sorolható.

A skála másik végén a legerősebben sújtott szegmensek állnak. A tömeges mozibezárások és a nagyobb filmbemutatók elhalasztása alapján előrejelzéseink azt mutatják, hogy az idei évben csaknem 66 százalékkal fognak visszaesni a mozijegyek eladásából származó bevételek. Mindezek mellett nem valószínű, hogy visszaáll minden a régi kerékvágásba: várakozásaink szerint 2024-ben a mozibevételek nem fogják elérni a 2019. évi szintet. Kedvezőtlen trend a lineáris televíziózás számára, hogy bár a hagyományos TV előfizetések száma növekszik, az egy főre jutó bevétel csökken, mert a fogyasztók kisebb csomagokra fizetnek elő.

Szintén a COVID hatása, hogy 2020-ban globális szinten fokozódott az újságok és szórakoztató magazinok terén már elindult visszaesés. A bevételek összességében több mint 14 százalékkal csökkentek, ezen belül pedig a szórakoztató magazinok iránti kereslet szűkült leginkább. A reményt a digitális átalakulás csillantja meg, mert a szórakoztató magazinok esetében 2023-ban bekövetkezik a fordulópont, amikor a digitális reklámokból származó bevételek globális szinten túl fogják szárnyalni a nyomtatott reklámból származó bevételeket. Más fontos szektoroknak küzdeniük kell majd azért, hogy a 2019-ben elmaradt növekedést pótolni tudják. A globális reklámszektor például, melynek bevétele 2020-ban 13,4 százalékkal 559,5 milliárd USA dollárra fog visszaesni, várhatóan 2022-ig nem fogja tudni a 2019. évi szintet elérni.

Egy rendkívüli év

Annak ellenére, hogy a 2020. év a legtöbb iparág számára - a szórakoztató- és médiaipart beleértve - kihívásokkal és fennakadásokkal teli év volt, a változatos és bővülő médiaválaszték iránti fogyasztói kereslet egyértelműen tovább nő. Az idei Outlook felmérésben megmutatkozó bevételi adatok teljes mértékben a COVID-19 által előidézett gazdasági visszaeséseket és digitális gyorsulást tükrözik, a szórakoztató- és médiaipar hosszabb távú kilátásai összességükben azonban továbbra is pozitívak. Emellett az is világosan látszik, hogy a normál életvitel fokozatos visszatérésével ugyanúgy lesznek győztesek és vesztesek.

A COVID-19 számos média vonatkozásában egyértelműen felgyorsította a fogyasztók digitális életmódra történő átállását és gyökeres változást indított el, mind pozitív, mind negatív értelemben. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a szórakoztató- és médiaipar erősségei változatlanok és az iparág fogyasztókra gyakorolt vonzereje töretlen. A szórakoztató- és médiaiparban működő társaságok a világjárvány elmúltával is kihívásokkal fognak szembesülni, a járvány következtében felgyorsult digitális átállás azonban nemcsak az eddig előnyösen érintett szegmensekben, hanem minden szegmensben lehetőségeket fog teremteni

- nyilatkozta Zaránd Miklós, a PwC Magyarország Technológiai, média- és távközlési csoportjának igazgatója. A fogyasztói szokások kiismeréséhez hosszú évtizedekre van szükség - az így megszerzett tudás elavulásához pedig egy karantén is elég lehet. A PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024 című éves felmérése szerint a COVID-19 világjárvány felgyorsította a fogyasztói magatartásban már megindult változásokat, előrehozta a digitális átalakulást és olyan iparági áttöréseket idézett elő, amelyekhez egyébként évekre lett volna szükség. A fizikai távolságtartás és az utazási korlátozások által intenzívebbé vált a digitalizáció, az iparágakat alakító egyik legfőbb erő. Emiatt 2020-ban a szórakoztatás és a média világára még inkább jellemző volt a virtualitás, a streaming, az egyénre szabott élmény és az otthoni környezet köré rendezettség, mint azt az év elején bárki képzelte volna.

Címlapkép: Getty Images