Ezeket a romantikus filmeket nézik a magyarok Valentin-napon: van választásuk?

Nincs sok lehetőségük a pároknak az idén február 14-én romantikus programokra, az éttermi randevú helyett sokan rendelnek házhoz Valentin-napi menüt, a mozi, színház helyett pedig otthon kuckóznak a tévé előtt. Ki klasszikusokra, ki friss sztorikra vágyik, ha romantikus filmekről van szó: szerencsére a streaming szolgáltatók és tévécsatornák igyekeznek kiszolgálni az összes igényt. A Pénzcentrum összegyűjtötte hol milyen romantikus filmeket nézhetünk Valentin-nap alkalmából.

Nem marad el a Valentin-nap attól, hogy nem igazán van lehetőség a kimozdulásra. Egy közös főzőcskézés, vagy rendelt romantikus vacsora az otthon kényelmében, gyertyafényes tévézés még mindig romantikus program lehet. Tavaly, amikor még nemigen gondolta senki, mennyire átalakítja az életünket a koronavírus, felmértük, hogy olvasóink örülnének-e streaming előfizetésnek ajándékba Valentin-napra. Erre a válaszadók 23 százaléka határozottan igennel felelt, bármilyen előfizetésről is legyen szó. 20 százalék csak Netflixnek, 5 százalék csak HBO GO-nak örült volna tavaly - ez azzal is összefügghet, hogy a válaszadóink 45 százalékának már van valamilyen streaming előfizetése.

Az akkor megkérdezettek 3 százaléka csak a Disney Plusznak örült volna, de arra még továbbra is várniuk kell a magyar nézőknek. Mindössze 4 százalék gondolta úgy, hogy semmi sem ér fel a virághoz és a csokihoz, (és egy százalék örül bárminek, ami rózsaszín). Mostanra viszont - 11 hónapos küzdelem után a koronavírussal, jelenleg is korlátozásokhoz igazodva - talán még többen lettek, akik örülnének egy ilyen előfizetésnek. Újra feltesszük hát a kérdést:

A streaming szolgáltatók és a lineáris tévécstornák idén sem hagyják cserben a szerelmeseket, rengeteg romantikus filmmel, sorozattal biztosítják a szórakozásunkat a négy fal között. Lássuk a kínálatot!

HBO GO

Jelenleg a legnépszerűbbek a kínálatban: A csúf igazság (2009), melyben a nőcsábász műsorvezető megpróbálja bebizonyítani Abbynek, hogy a módszerével bárki képes elcsábítani, sőt még a nőt is kitanítja - így elindul köztük a versengés. A Távol a világ zajától (2015) Thomas Hardy nagysikerű regényének adaptációja, melyben egy farm örökösnője kezéért három kérő is verseng. A Végtelen szerelemben (2020) két középiskolás őrülten szerelmes egymásba, viszont nem sokkal az érettségi előtt azonban egy végzetes autóbaleset elszakítja őket egymástól. Riley önmagát hibáztatja a tragédia miatt, miközben Chris a pokol tornácán reked.

A Alfie (2004) című romantikus vígjátékban Jude Law szívtelen szívtiprót játszik, akinek egyetlen komoly elve van: ne randevúzz egyedülálló anyukákkal, mert nem csak egy gondot veszel a nyakadba.... Aki inkább nézne drámát, annak is tudunk Jude Law-filmet ajánlani: a Közelebb című filmben két amerikai nő és két brit férfi (Clive Owen, Julia Roberts, Natalie Portman) keveredik szerelembe, majd cserél párt. Bár a film inkább a dráma, mint romantika irányába billen.

A Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? szintén nagy klasszikus, melyben Andie Anderson (Kate Hudson) egy trendi női magazin rovatvezetője, aki hétről hétre remek tanácsokkal látja el női olvasóit közkedvelt rovata hasábjain. Legújabb témájához villámgyorsan fel kell szednie egy pasit, akit aztán 10 nap alatt furfangosabbnál furfangosabb módszerekkel kergethet a szakításba és az őrületbe.

Maradva a tízeseknél a 10 dolog, amit utálok benned szintén alamű: William Shakespeare Makrancos Katájának modern feldolgozása napjaink Amerikájában játszódik, a főbb szerepekben Heath Ledger, Julia Stiles, és Joseph Gordon-Levitt. Ki ne emlékezne az ikonikus jelenetre, amikor Heath Ledger előadja a Can't Take My Eyes Off You-t?

A listát a végtelenségig tudnánk folytani olyan remekművekkel mint az Álom luxuskivitelben, az Őrült, dilis szerelem, a Csokoládé, vagy az Inkább lennnék özvegy.

Aki pedig valami újdonságra vágyik, vasárnap kerül az HBO GO kínálatába a Nászútra való (2020) című romantikus film, melyben egy menyasszony és egy vőlegény az esküvőjük éjszakáján érkezik meg pazar nászutas lakosztályukba. Amikor a menyasszony, Eleanor (Avigail Harari) megtudja, hogy férje, Noam (Ran Danker) egy gyűrűt kapott esküvői ajándékként volt barátnőjétől, vitába bonyolódnak, ami hamar elfajul. Eleanor ragaszkodik hozzá, hogy elinduljanak egy szürreális expedícióra, amelynek során visszaviszik az exbarátnőnek a gyűrűt. Az egyszerűnek tűnő feladat egész estés odüsszeiává fajul, amelynek során Jeruzsálem utcáin kóborolva, furcsa találkozások közepette arra kényszerülnek, hogy szembenézzenek korábbi szerelmeik emlékével, elfojtott kétségeikkel és régi életükkel, amelyet éppen készülnek maguk mögött hagyni.

Egy horror is kerül a Valentin-napi kínálatban: az Összezárva főhősei, a párkapcsolati és anyagi gondokkal küzdő fiatal szerelmesek, Tom és Eve hazudnak a kapcsolatukról, hogy bekerüljenek egy tudományos kísérletbe, a Millennium Projektbe. Az 50 000 dolláros fődíj reményében beköltöznek a kutatóintézet futurisztikus okosotthonába, ahol elszigetelten kell eltölteniük 30 napot, és közben kutatók elemzik a viselkedésüket, hogy kiderítsék, miért múlik el a párok között a szerelem. A kapcsolati bizalom természetét boncolgató paranoid sci-fi thriller ötvözi az Alkonyat klasszicitását és a Fekete Tükör iszonyatát, és nyugtalanító választ ad arra a kérdésre, hogy "Mennyire lehet valakit igazán megismerni?".

Netflix

A Netflix kínálatában elérhetővé vált A fiúknak - Örökkön örökké (2021): Elérkezett az utolsó gimis tanév. Lara Jean visszatér a koreai családi útról, és átgondolja főiskolai lehetőségeit — Peterrel és Peter nélkül. A vígjátékok kedvelőinek ajánljuk a szintén tini főszereplős A fiúknak, akiket valaha szerettem című 2018-as filmet. Hamisítatlan tini romkom, ami próbálja érdekessé tenni a klasszikus sémákat.

Jó választás lehet olyan pároknak, akik kevésbé kedvelik a klasszikus a romkom sémát a Scott Pilgrim a világ ellen (2010), amely a főhősünknek meg kell küzdenie választottja exeivel, nem is akárhogy: a hősies küzdelmet a képregényes stílus átemelése a filmnyelvbe tette kultikussá ezt a filmet.

Visszatérve a romkomok jól ismert keretei közé: A szerelem asszisztenseiben (2018) két beosztott próbálja összeboronálni a főnökeit. Fordulatokból ebben a filmben sincs hiány. Aki főként nevetésre vágyik, az újranézheti Az 50 első randi című klasszikust. A férfiak körében is népszerű - vagy legalább megtűrt - Időről időre is bent van a kínálatban, amiben a szerelemi történetet az időutazás teszi izgalmassá.

A 2019-es Mindig csak talán története szerint Sasha és Marcus környezetében mindenki arra gondolt, hogy ők ketten előbb-utóbb egymás mellett kötnek ki, kivéve az érintetteket. 15 év után felmerül bennük, hogy talán mégis. Szintén 2019-es Noah Baumbach remekműve, a Házassági történet Scarlet Johanssonnal és Adam Driverrel a főszerepben. Bár a címmel ellentétben sokkal inkább a válásról szól, viszont mesterien mutatja be, két ember mennyire szeretheti egymást, így ha nem klasszikus romantikus filmet nézne valaki, inkább drámát, és még nem látta, melegen ajánljuk a pótlását, de az újranézésre is éppen elérkezett az idő.

Tévé

Ma még nem árasztotta el a kereskedelmi adókat a tömény romantika, de azért találni tematikus filmeket már a Valentin-nap előestéjén is. A Super TV2-n 21:00-kor kezdődök A szürke ötven árnyalata, az HBO-n ezekben a percekben kezdődött az Őrült, Dilis szerelem. Mivel ilyen gyér a felhozatal, kompromisszumos megoldás lehet a Film+ műsorán A galaxis őrzőit nézni 20:30-tól, vagy 21 órától a Thor-t az RTL-n, hiszen az egyikben ott van Chris Pratt, a másikban Chris Hemsworth a nők örömére, mindkettőben van szerelmi szál, de közben azért a férfiak kedvéért meg is mentik a világot.

Vasárnap viszont már nagyobb lesz a választék: a TV2-n jön már 18:50-től a Kellékfeleség, ami Jennifer Aniston miatt a férfiaknak is guilty pleasure, utána következik a Szoba gyerekkel kiadó című francia romkom. Utána még át lehet kapcsolni a Super TV2-re, mert 23:10-től kezdődik a Kill Bill 2., amelyben a menyasszony végre megtalálja szerelmét Billt. Az ötpontos szívrepesztő Valentin-napra!

A Cool-on este 9-től megy majd az Aludj csak, én álmodom, a Viasat 3-on pedig a Valentin-nap, ami - ha valaki nem ismerné - a karácsonyi Igazából szerelem sémájára épülő giccs- és sztárparádé, amit valamiért még a legtöbb férfi is el bír viselni. Utána pedig kezdődik A randiguru.

