Ezeket a filmeket nézik a magyarok online a hétvégén: mutatjuk a listát

Bár a mozik már megnyitottak, a múlt hét végi adatok alapján nem sokan adták mozizásra a fejüket. Úgy tűnik, még mindig sokan tartanak a vírustól, vagy megvárják, amíg új filmek kerülnek műsorra. Addig is, ahogy a járvány alatt is, rengetegen inkább a négy fal között néznek filmeket, sorozatokat - erre pedig lehetőséget is adnak a nagy hazai streaming szolgáltatók, folyamatosan bővülő filmkínálatukkal, izgalmas premierekkel. Összeszedtük, milyen néznivalója akad a magyaroknak a Netflixen és az HBO Go-n a hétvégén.

Siralmas volt a magyar mozik hétvégi forgalma az újranyitást követően: alacsony jegybevétel, kis nézőszám, és a film felhozatal sem nevezhető parádésnak. Összesen 8283 látogatót fogadtak a mozik a becsült adatok szerint június 25-e és 28-a között, a bevétel pedig még a 9 millió forintot sem érte el, ami 2019. azonos időszakának mindössze a 4 százalékát teszi ki.

A magyarok még mindig nem szánták tehát rá magukat tömegével, hogy elhagyják az otthon biztonságát, ha filmnézésről van szó. Hiányt így sem szenvednek filmekben, hiszen a hazai streamingszolgáltatók, a Netlix és az HBO Go is rendszeresen bővíti a kínálatát, hogy ne fogyjanak ki a néznivalókból.

Netflix



A Netflix műsortárába július 1-től került fel A tűzforró nap alatt (2020) című vígjáték, mely tengerpaton szövődő kamaszbarátságokról szól, a magyar romantikus vígjáték-fantasy a Liza, a rókatündér (2015) - amelyet Bollywoodban a legújabb hírek szerint most terveznek remake-elni. Megtekinthető lesz az anno rengeteg mozinézőt vonzó, igazi nyári hangulatba hozó Pappa Pia (2017) is. Nézhető lesz továbbá az online műsortárból a Hurok című film és péntektől a Kétségbeesettek is.

Új sorozatok is érkeztek a kínálatba, szerdától nézhető a tíz részből álló Megoldatlan rejtélyek: a legendás dokumentumsorozat valós eseményeket feldolgozó lebilincselő epizódokkal tér vissza. Csütörtöktől megtekinthető a Warrior Nun című sorozat első évadának mind a 10 epizódja, amelyben egy szuperképességekkel megáldott árva kamaszlány démonvadász apácává válását követhetjük végig.

Mától, azaz péntektől megtekinthető a Bébicsőszök klubjának 10 epizódja, amely 95-ös filmklasszikust dolgozza fel sorozat formában. Szintén mától láthatók A harag: A kezdetek és a Southern Survival: Túlélőláda című sorozatok epizódjai.

HBO Go

Az HBO Go érdekes premierekkel, exkluzív bemutatókkal, örökzöldekkel és a közelmúlt blockbustereivel is készült július első hetére, így került fel többek között a műsortárba július 1-jén a Stand up Sunnynak című romkom, melyben a fiatal, társadalmilag elszigetelődő Travis egy düledező bérelt lakásban lakik Sydney-ben. A történet szerint amikor a férfi elveszíti munkáját egy kocsmában köt ki, ahol a lesújtó szarkazmusával megvédi a fellépő, kezdő stand-up komédiás Sunnyt egy szexista kötözködőtől. A pub tulajdonosa és Sunny erőszakos barátja felbérli Travist, hogy segítsen a félénk Sunny tréningelésében, hogy visszatérjen a színpadra.

Szintén szerdától érhető el a kínálatban a Csupasz pisztoly trilógia.

Csütörtökön a Szinglianyu, pénteken pedig a Watchmen: Az őrzők is felkerült a műsortárba. Szombattól válik elérhetővé az Isten létezik, és Petrunijának hívják című szatíra, melyben egy észak-macedóniai kisváros teljesen felbolydul, amikor egy nem helybéli férfi megbolygatja a vallási szokásokat.

A Még egy nap élet című animációs háborús dráma Ryszard Kapuscinski azonos című regényét adaptálja, melyben a lengyel újságíró a saját bőrén megtapasztalt, 1975-ben kitört angolai polgárháborút dolgozza fel. A film lengyel-magyar-spanyol-német-belga koprodukcióban készült, elkészítésében részt vett a budapesti Puppetworks animációs stúdió is. A budapesti Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon pedig elnyerte a fesztivál fődíját is 2018-ban. Vasárnaptól nézhető az HBO Go-n.

Vasárnap pedig két nagy mozisiker is felkerül az online tékába: az egyik a Jégvarázs 2., a másik pedig a Terminátor: Sötét végzet. Mindkettő újdonságnak számít.