Ezeket a filmeket nézik a magyarok a hétvégén online: mutatjuk a listát

Ezen a héten is összegyűjtötte a legfrissebb, magyar nyelven is elérhető streaming szolgáltatók kínálatát a Mafab. Lássuk a közel 40 filmvől és sorozatból álló felhozatalt!

Ezúttal is közel negyven produkció közül válogathatnak a nézők a hétvégén, melyek között ugyanúgy megtalálhatók az utóbbi évek sikerfilmjei, mint például Sam Mendes Oscar-díjas háborús mozija, az 1917, mint a friss sorozatpremierek és új premierfilmek. A Netflix és az HBO GO alaposan betárazott a hétre, de a TV GO is kínál néhány nagyon is ígéretes produkciót.

Ezen a hétvégén sem lesz hiány akcióból, drámából, vígjétkokból vagy éppen történelmi filmekből. Olyan filmalkotások kerülnek fel az online tékába, mint az Augusztus Oklahomában, Az ételművész, A zongora istene, vagy akár a magyar Kincsem.

