Ezek az első lépések: még segíthet is a járvány az életmódváltásban

világjárvány miatt sajnos egy időre biztosan el kell engednünk több környezetkímélő szokásunkat. Mivel a higiénia lett a prioritás, egyelőre nem térhetünk vissza oda, hogy mindenhol kerüljük a műanyag csomagolást, textil zsebkendőt használjunk vagy éppen saját pohárba kérjük az elviteles kávét. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen van több olyan gyakorlat, amihez ebben az időszakban is ragaszkodhatunk.

Az elengedett dolgok helyett alternatív megoldásokat is kereshetünk, például néhány kattintással fák ültetéséhez is hozzájárulhatunk. Akiben pedig a járványhelyzet alatt érett meg az igény az életmódváltás iránt, az is belevághat most néhány apróbb változtatással. Egyes zöld törekvések a biztonságunkat és egészségünket is szolgálják, ezért különösen jól jönnek a jelenlegi helyzetben. Ehhez szolgál most néhány tanáccsal a Vatera.

1. Bringázás

A járványhelyzet alatt több helyen hoztak olyan intézkedéseket, amelyekkel a biciklis közlekedést könnyítik meg és ösztönzik. Ezek egy része még most is érvényben van, ezért kézenfekvő a biciklit választani a környezetszennyező autó vagy a zsúfoltabb tömegközlekedés helyett. Az sem utolsó szempont, hogy az immunrendszerünket is erősíti a mozgás. Ha pedig még csak most szeretnénk kipróbálni, nekünk való-e a biciklizés, az online piactereken gyorsan beszerezhetjük az első kerékpárunkat.

2. Kertészkedés

Akár nagyobb kerttel, akár kisebb erkéllyel, akár csak ablakpárkánnyal, vagy ablak alatti kisasztallal rendelkezünk, mindenképpen érdemes utánanézni, milyen zöldséget, gyümölcsöt vagy fűszernövényt termeszthetnénk otthon. Ezzel csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat, ráadásul pontosan tudjuk, hogy milyen vegyszerek (nem) kerülnek a tányérunkra a házilag nevelt növényekről.

3. Főzés otthon



Azzal is kímélhetjük a környezetünket, ha nem rendeljük az ételt, hanem magunk készítjük el, amikor csak tudjuk. Akinek már a kisujjában van a szakácstudomány, az azzal fokozhatja a "zöldséget", hogy okosan és kreatívan gazdálkodik a maradékokkal, és bizonyos időközönként, például hetente tart húsmentes napokat. Az egészségesebb étkezéssel az immunrendszerünket is erősítjük, ami kiemelten fontos ebben az időszakban.

4. Rezsicsökkentés

Ugyan már lazultak a korlátozások, mégis óvatosabban szervezünk programokat, és kevesebbet mozdulunk ki. Érthető, hogy magasabb a rezsiköltség és több áramot, gázt és vizet fogyasztunk. Így is odafigyelhetünk azonban olyan apróságokra, hogy még ha többet is mosunk kezet, zárjuk el a vizet, amíg szappanozunk és használjunk fogmosópoharat.

A tévének sem kell folyamatosan mennie, csak hogy szóljon valami a háttérben, és az is csupán pár mozdulatba telik, hogy áramtalanítsuk a nem használt eszközöket, és kihúzzuk a telefontöltő csatlakozóját a konnektorból, ha épp nincs rá szükség.

5. Csomagolás nélkül



Most sokkal kevesebb esetben tehetjük meg, hogy csomagolásmentesen vásároljunk, mégis javíthatunk a helyzeten. Ha csak lehet, olyan árut helyezzünk a kosarunkba, amit papírba, fémbe vagy üvegbe csomagoltak. Ha pedig mindenképpen műanyaggal van dolgunk, ügyeljünk arra, hogy a megfelelő módon megtisztítva a szelektív hulladékgyűjtőbe kerüljön.

6. Vásárlás okosan

A környezettudatos életmód egyik alappilére, hogy nem veszünk olyat, amire valójában nincs szükségünk. Ezen felül figyelembe vehetünk olyan szempontokat is, hogy ha tartós áruról van szó, és helyünk is van a tárolásra, akkor nyugodtan választhatjuk a nagyobb kiszerelést. Így az ár és a csomagolás is gazdaságosabb lesz, ráadásul kevesebbszer kell boltba, vagyis közösségbe mennünk a beszerzés miatt. Ugyanakkor ne essünk át a ló túloldalára sem, és ne halmozzunk fel ész nélkül!

7. Le a felesleggel

Aki már megszokta, hogy minden vásárlásnál végiggondolja, valóban kell-e neki az adott áru, az egy idő után óhatatlanul elkezdi ezzel a szemlélettel megvizsgálni a meglévő dolgait is. Tényleg kell minden? Könnyebb lesz a lelkünk, ha nem vesznek körül minket felesleges tárgyak, amelyek rég elfelejtett tervekre emlékeztetnek bennünket. Ráadásul plusz bevételhez is juthatunk, ha ezeknek holmiknak új gazdát keresünk.

8. Szépség(ápolás)

A koronavírus előtt egyre többen vágtak bele abba, hogy otthon készítik a kozmetikumokat és a tisztítószereiket. Azt azonban most sokan feladták, hogy a takarításhoz és fertőtlenítéshez használt szereket maguk állítsák elő, és inkább a kész terméket tartják biztonságosnak. Egyes kozmetikumokat, például dezodort és fogkrémet viszont továbbra is viszonylag egyszerűen és gyorsan elkészíthetünk otthon is.