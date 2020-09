Ezek a viselkedészavarok nehezítik a szülők életét: így kerüld el a stresszt

A sok család számára komoly stresszt jelent a kisgyermekkori érzelmi- és viselkedésszabályozási zavarokkal (regulációs zavar) való küzdelem. A regulációs zavarok korai kezelése a gyermek későbbi egészségére és pszichoszociális fejlődésére is hatással van, ezért érdemes mielőbb szakemberhez fordulni.

A csecsemők és kisgyermekek egy bizonyos hányada olyan viselkedési problémákat mutat, amelyek intenzitásukban és tartósságukban eltérnek az átlagtól. A kutatók becslése szerint a csecsemők mintegy 5-10 százalékánál kialakul, vagy már születésétől fogva létezik regulációs- vagy viselkedésszabályozási zavar.

A regulációs zavar nem más, mint érzelmi és viselkedésszabályozási rendellenesség csecsemő és kisgyermekkorban, amely sokszor megnehezíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolatot; jelentkezhet már a korai csecsemő- vagy kisdedkorban, de a problémák akár a kisiskolás korig is elhúzódhatnak.

Leggyakoribb megjelenési formái a sírás, a krónikus nyugtalanság, az alvászavarok, a táplálási nehézségek, a székrekedés, az erős dac, a kontrollálhatatlan dührohamok, a heves szeparációs szorongás, esetleg testvérféltékenység. Később ehhez társulhat a társakhoz való kapcsolódás, a koncentrálás és az ingerfeldolgozás nehézsége.

Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a szülők tele vannak szorongással, hogy vajon mindent jól csinálnak-e a gyermek életének első éveiben, mi tekinthető még normális fejlődési folyamatnak és mi az, amivel szakemberhez kell fordulni. Egy-egy probléma felmerülése esetén sok szülő automatikusan arra gondol, hogy ő rontott el valamit, esetleg valamilyen betegség, elváltozás áll a háttérben. Pedig a viselkedési zavarnak többnyire nem szervi oka van, és a szülő sem hibás. Ezeken a beszélgetéseken nem is a »hibákat« keressük, hanem azokat a rejtetten meghúzódó okokat, »elcsúszásokat«, amelyek a zavar hátterében állnak

- mondta el dr. Tory Vera, a Dr. Rose Magánkórház gyermekgyógyásza.

Kifejezetten gyakoriak az altatási problémák, alvászavarok, ami enyhíthető a rítus, az esti szeánsz kialakításával. Az alvászavar gyakran jár együtt az evészavarral. A szakorvos tapasztalatai szerint sok szülő maga is traumatikus élményeket hoz magával, olyan kisiklásokat, amelyek később különféle etetési gondokat idéznek elő.

Mindemellett a baba táplálása önmagában is stresszt jelent sok szülőnek, félnek, hogy ha a csecsemő nem eszik eleget, nem fejlődik megfelelően. A szorongás az egész családra átragadhat, a szülők különféle "trükkökkel" próbálkoznak, ami a gyermekgyógyász szerint nem jelent tartós megoldást:

Ebben a korban a gyermek az élmények útján tanul, fontos, hogy az evés is örömteli legyen. Regulációs zavar kialakulásához vezethet, ha különböző fortélyokkal, figyelemeltereléssel, erőszakkal próbáljuk táplálkozásra bírni a gyermekeket. Szánjunk jól elkülönített időt a játékra és az evésre is, hogy önmagában az evést is élvezze

- mondta a szakember. "Ma már ritka a többgenerációs család(modell), a fiatal szülők az interneten próbálnak meg tájékozódni, ami sokszor több kárt okoz, mint hasznot. Sok nő fél attól, hogy nem elég jó anya, nem felel meg a "tökéletes anyaszerepnek". Az elcsúszásokat kell megtalálnunk közösen a konzultációkon, mindig az adott család egyéni helyzetére szabva." - foglalta össze a gyermekgyógyász.

