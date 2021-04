Ez maradt az OKJ beszántása után: ennyit kereshetsz most a legnépszerűbb tanfolyamokkal

Januártól fontos változások élesedtek a felnőttképzésben, az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) a mindössze 175 alapszakmát tartalmazó Szakmajegyzék váltotta fel. KÍváncsiak voltunk rá, ebben az új rendszerben melyek azok a képzések, melyek nem csak népszerűek, magas kezdőfizetéssel kecsegtetnek, de 10 év múlva is keresettek lesznek.

2021-től a képzési rendszer teljesen megváltozott, a hagyományos OKJ-s lista megszűnt, ezzel pedig eltűntek, összeolvadnak a korábbi képzések. 24 képzési területen indíthatók felnőttek számára átképzési vagy továbbtanulási lehetőségeket kínáló szakmai képzések. Jelenleg összesen 376 jóváhagyott programkövetelménnyel rendelkező szakképesítés található az IKK weboldalán, de az ígéretek szerint folyamatosan bővülni fog a kínálat.

Ettől függetlenül hosszú távon azzal lehet számolni, hogy átrendeződik majd a felnőttképzési piac, sokan befejezik a képzési tevékenységüket. Ez a változás a tanulni vágyó felnőtteket is hátrányosan érinti majd. Azok az intézmények, amelyek nem tudnak elég gyorsan reagálni a megváltozott képzési lehetőségekre, hamarosan lehúzhatják a rolót. A képzőhelyek megszűnése pedig azzal járhat, hogy sokan azzal szembesülnek majd, hogy a közelükben nem lesz számukra megfelelő képzés.

Sok a változás tehát, de fontos tudni, hogy továbbra is ingyenes két szakma megszerzése nappali vagy esti tagozaton (azok is állami támogatással tanulhatnak, akiknek érettségijük vagy diplomájuk már van), emellett egy rövidebb ciklusú, szakképző intézményben szervezett szakmai képzést is ingyen lehet elvégezni.

Kíváncsiak voltunk az új rendszerben melyek azok a szakmák, amelyeket igazán megéri tanulni, melyek azok amelyek 10 év múlva is értékesek lesznek a munkaerőpiacon?

Általánosságban elmondható, hogy az általános iskolai végzettséghez kötött képzések népszerűbbek. Az OKJ képzések közül a legnépszerűbb szakmák az óvodai dajka, a targoncavezető, a szociális gondozó és ápoló és az eladó képzések voltak

- mondta el a Pénzcentrumnak Szabó Andrea, a TanfolyamOKJ.hu OKJ képzéseket közvetítő oldal szerkesztője. Ezeken kívül több olyan képzés van, melyek a jogszabályi változások miatt keresettek, ilyen például az aranykalászos gazda képzés, mely a földvásárláshoz szükséges, vagy éppen a targoncavezető, mivel a régi (sárga) gépkezelői jogosítványok csak 2016. június 30-ig voltak használhatók, és az új jogosítvány kiváltásához mindenkinek újra kell vizsgáznia.

Kimagaslóan nagy népszerűségnek örvendenek a szépségipari képzések, a fitness instruktor, a pedagógiai és családsegítő munkatárs, és a gyógypedagógiai segítő munkatárs tanfolyam. Sőt, mivel általában több nő keres ilyen jellegű képzéseket, mint férfi, így a nők körében népszerűbb szakmákra többen jelentkeznek - árulta el a szakértő.

Top szakmák, top kezdőfizetések

Persze ahhoz, hogy megfelelően ki tudjuk választani az ideális képzést, a saját preferenciáink, érdeklődési körünkön kívül nem árt figyelembe venni egyéb szempontokat is. Például, hogy abban a szakmában, amit kitanulunk,

mennyi lesz a kezdőfizetés?

Szabó Andrea szerint természetesen elsősorban az informatikai képzések (Java, C#, Python) azok, melyekkel csúcsgázsit lehet elérni. Ezen kívül pedig még az építőipari képzések (villanyszerelő, hegesztő, festő, asztalos), melyekkel egyéni vállalkozásban is űzhetők, illetve külföldön is nagyon keresettek, ergo kifejezetten jól lehet velük keresni.

Magadnak tanulsz vagy a jövőnek?

Mint tudjuk jól, a munkaerőpiac 2021-ben gyorsabban változik, mint az áprilisi időjárás, azaz olyan szakmák, munkakörök jönnek létre, alakulnak ki szinte egyik pillanatról a másikra, melyekről azelőtt szinte még senki sem hallott, mégis egy csapásra nagyon keresettek lesznek a szakértői.

Így a mérlegeléskor érdemes figyelembe venni azt is, hogy melyik az a szakember, aki 10 év múlva is keresett lesz, és ki az, aki 2031-ben kereshet magának ismét egy új tanfolyamot? A szakértő szerint amivel nem nyúlhatunk mellé, az az informatika - bár ez nem meglepő, de a technika rohamos fejlődése miatt egyre nagyobb szükség lesz a képzett informatikai szakemberekre, programozókra, etikus hackerekre. Megemlítette még a 3D modellezést is, hiszen ma már rengeteg területen használható a 3D modellezés, például a formatervezésben, gyártástervezésben, de még az orvostudományban is.

Kevesen gondolnák de pár év múlva elképesztő módon keresettek lesznek a diétás szakácsok és cukrászok, mivel a különféle ételallergiák egyre gyakoribbak, és egyre jobban fel is ismerik azokat. A diétás szakácsok és cukrászok olyan speciális tudással rendelkező szakemberek, akik képesek különböző korcsoportoknak, különleges táplálkozási igényűeknek, illetve minden szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő, dietetikus által tervezett diétás ételeket készíteni.

Nem csak Európában, Magyarországon is öregszik a társadalom, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebben maradnak az egyre több idős ember ellátására, gondozására. Így nem csoda, hogy a szociális szakmák, pl. demencia gondozó is felértékelődik majd a jövőben. Az időskor leggyakoribb betegsége a demencia. Statisztikák szerint Magyarországon több, mint 200 ezer ember szenved ebben a betegségben. Egy előrejelzés szerint a század második felére már 150 millió demenciával küzdő ember él majd a Földön: ez is azt mutatja, hogy demencia gondozókra nagy szükség lesz a jövőben.

Ma már egyre többen gondolják azt, hogy a fenntarthatóság egyik kulcsa, ha kiszakadunk a városi életből, és magunk termeljük meg az élelmiszereket. A mezőgazdasági képzések jó alapot adhatnak azoknak, akik saját földet szeretnének, ezért válik fontos képzéssé a méhész, a biogazdálkodó, a már említett aranykalászos gazda, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztő. Ugyanzez igaz a környezetvédelmi szakmákra (Környezetvédelmi technikus, Vízügyi technikus): a klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség lesz a képzett környezetvédelmi szakemberekre.

Ezt kell tudni a változásokról

Az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) a mindössze 175 alapszakmát tartalmazó Szakmajegyzék váltotta fel, és az alapszakmák oktatását kizárólag iskolarendszerben lehet megszervezni, rövidebb és rugalmasabb felnőttképzésben nem. A szakképzési rendszer változásaként két új lehetőség áll mostantól a tanulni vágyó felnőttek előtt:

Részszakképesítések : Az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményében határozható meg részszakmaként a szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. Részszakma megszerzésére irányuló képzést szakképző intézmény és felnőttképző is indíthat. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít. A 2019-ben megjelent kormányrendelet alapján tanfolyami formában 73 részszakképesítést lehet tanulni.

: Az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményében határozható meg részszakmaként a szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. Részszakma megszerzésére irányuló képzést szakképző intézmény és felnőttképző is indíthat. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít. A 2019-ben megjelent kormányrendelet alapján tanfolyami formában 73 részszakképesítést lehet tanulni. Szakképesítések: Az új rendszerben a Szakmajegyzékben szereplő szakmák mellett megjelentek az úgynevezett szakképesítések, melyeket szakmai képzések keretében a szakképző intézmények vagy felnőttképzők is megszervezhetnek. A szakmai képzések, szakképesítések körét a korábbi OKJ-ben szereplő, a Szakmajegyzék szakmái közé be nem került szakképesítések egy része, a korábbi OKJ-ban szerepeltetett egyes szakképesítés-ráépülések, illetve a rövidebb ciklusú és speciális tartalmú képzések alkotják.

Oktatás-vizsgáztatás

Fontos változás, hogy a munkaerő-piaci felnőttképzésben el fog válni az oktatás és a vizsgáztatás. Míg most az iskolák is megszervezhetik a vizsgákat, és a tanulók a megszokott környezetükben adhatnak számot a tudásukról, a jövőben a felnőttképzők csak tanúsítványt állíthatnak ki, a szakképesítést igazoló bizonyítványhoz akkreditált vizsgaközpontban kell majd vizsgázni. A képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a tanulók államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szereznek.

