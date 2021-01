Ez lehet a megoldás több magyar falu bajára: fiatalok, családok válaszhatják így őket

Több, a falusi CSOK rendszerébe újonnan bekerült kistelepülés üdvözli, hogy már náluk is igénybe vehető a támogatás. Amitől azt várják, hogy segít majd helyben tartani a fiatalokat, sőt, akár új családok betelepülését is elősegíti - írja a Magyar Nemzet.

Több, a falusi CSOK rendszerébe újonnan bekerült kistelepülés üdvözli, hogy már náluk is igénybe vehető a támogatás. Ilyen például a Somogy megyei Gige, de a Komárom-Esztergom megyei Ászáron is hasonló a fogadtatás. A településvezetők azt várják, a támogatás segíthet helyben tartani a fiatalokat vagy akár új családokat is hozhat.

A 70 lelket számláló Zala megyei Almásházán például házalbérlet-programmal édesgetik oda a családokat, akiknek, ha tetszik helyben, most a CSOK-kal még könnyebben ragadhatnának meg a településen.

