Ez borzalmas: teljesen eltűnhet a csillagos égbolt Magyarországról?

Magyarországon három, nemzetközileg is elismert csillagoségbolt-park működik, ezeken a területeken akár több ezer csillag is látható éjszakánként, míg egy városban mindössze néhány tucat fénypont észlelhető - számol be a HelloVidék.

Nagyszüleink generációját valószínűleg meglepte volna a tény, hogy eljön az idő, amikor erre az évezredeken át teljesen természetes és magától értetődő jelenségre kuriózumként kell tekintenünk, az egyre erősődő mértékű fényszennyezés azonban folyamatosan ront a helyzeten.

A probléma messze túlmutat a csillagvizsgálás elé gördülő akadályokon: az élővilág egésze nem tudott hozzá alkalmazkodni, aminek hosszú távon súlyos következményei lehetnek.

Címlapkép: Getty Images