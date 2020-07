Ez az ország egyetlen működő szélmalma: a csodájára járnak

Az Alsónyéket és Szegedet összekötő 55-ös főút mentén magasodik az a XIX. század végén épült felsőszentiváni szélmalom, amelyen, sok társához hasonlóan, rendesen nyomott hagyott az idő vasfoga. A molnár szakma múltját feltámasztandó építették újra a község szélmalmát, melynek lapátjai ismét büszkén forognak.

Az épület 1925-től a híres ács-molnár, jeles malomépítő Nagy Torma Vince tulajdonában látta el dolgát, majd később, fia idejében már vitorlák nélkül, mintegy a község bérdarálójaként működött, azt követően pedig raktárként funkcionált. A 2005. évi nyári esőzések következtében előbb az oldalfal, majd a tető is beomlott, sebet ejtve így a falu jelképes építményén, 2010-ben pedig teljesen összedőlt, ezt azonban az önkormányzat nem hagyta annyiban - írja a HelloVidék.

A csonka kúp alakú, bádogtetős építményt régi valójában építették újjá, pótolva a lekerült szélvitorlákat, amit még egy külső, villanyárammal működő motorral is elláttak, hogy szélcsend esetén is őrölni tudjon. Ezzel egyedüliek nemcsak a környéken, hanem az egész országban, hiszen bár az Alföldön is akadnak malmok, például Jánoshalmán, Kiskunhalason, Tataházán és Kiskunfélegyházán, viszont egyik sem működik.

