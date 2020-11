Ez az igazi rezsicsökkentés: feltétlenül vedd igénybe az állami támogatást

A szokásosnál enyhébb október után novemberben beköszöntött a tél. Sok háztartásban csak ekkor szembesülnek azzal, hogy az ingatlanokat is fel kell készíteni a téli hónapokra. most összeszedtük, hogy milyen feladatok várnak a lakástulajdonosokra, és mi lehet a megoldás akkor, ha nem várt problémába ütköznek.

Bár a naptár szerint, illetve meteorológiai értelemben véve még nem, de az időjárás alapján bizony itt van a tél, az enyhe október után beköszöntöttek a reggeli és éjszakai fagyok. Ahhoz, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket, esetleges veszélyhelyzeteket, a lakó- és nyaralóingatlanokat is fel kell készíteni a zord időjárásra. A legfontosabb a kémények állapotának ellenőrzése, mert előfordulhat, hogy a kémény állapota az előző ellenőrzés óta leromlott vagy valami akadályozza a szabályos működését. A kéményellenőrzést a kéményseprők végzik, természetes személyek által birtokolt ingatlanok esetében ingyenesen, a társasházakban kötelező jelleggel, míg családi házak esetén a tulajdonos megrendelésére. Ha eddig nem került rá sor, javasolt beszerezni egy szén-monoxid-érzékelőt, illetve ellenőrizni a meglévő készülék megfelelőségét, erről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján lehet tájékozódni . A kémények mellett ellenőriztetni kell azt is, hogy a gázkészülékek megfelelően működnek-e, ez a biztonságos üzemelés és energiatakarékosság egyik alapfeltétele. A fűtőtestek portalanításával és a fűtési rendszer légtelenítésével növelhető a hatásfok, ezek szakember segítsége nélkül is elvégezhetőek.

Más fűtési megoldásokkal összehasonlítva, egyébként azonos paraméterekkel rendelkező ingatlanok esetén, városi környezetben általában a gázkonvektoros lakások piaci ára és keresettsége az egyik legalacsonyabb, egyrészt az üzemeltetés körülményessége, másrészt az alacsony biztonságérzet miatt. Így lehetőség esetén érdemes elgondolkodni a rendszer korszerűsítésén

- mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Elsősorban a régebbi építésű ingatlanoknál okoz problémát a hiányos vagy rossz minőségű hőszigetelés, ennek következménye, hogy az "utcát fűtik". Ha felmerül a gyanú, hogy az ingatlan szigetelése nem megfelelő, mindenképpen javasolt szakember segítségét kérni, de rövid távon a nyílászárók utólagos szigetelése is segíthet a problémán. Nyaralók, családi házak vagy kertes társasházak esetében nem szabad megfeledkezni a kerti vízrendszer fagymentesítéséről sem.

Ha megérett az idő a felújításra

A rutinellenőrzés során felmerülhet, hogy az adott berendezés, nyílászáró javítása szükséges, de már nem gazdaságos, így cseréje indokolt vagy elodázhatatlan az ingatlan hőszigetelése. Ezekben az esetekben már most érdemes mérlegelni azt, hogy a beruházás finanszírozását milyen forrásból lehet biztosítani.

Sokaknak kézenfekvő megoldás lehet a 2021. január 1-jétől használt ingatlanok felújítására igénybe vehető otthonfelújítási támogatás, a vonatkozó rendelet (Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról ) november 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben. Mint az már korábban is ismert volt, a támogatást a beruházási költségek felére, maximum 3 millió forintig lehet igénybe venni, a munkadíj és anyagköltség fele-fele arányban oszlik meg, azaz 1,5-1,5 millió forint igényelhető ezekre a tételekre.



A kormányrendelet felsorolja a támogatott tevékenységek körét, ide tartozik a közműbekötés, fűtés korszerűsítés, új kazán vagy bojler beszerzése, külső és belső szigetelés, galéria vagy beltéri lépcső beépítése, tetőcsere, tetőfelújítás, nyílászárócsere, napelemes rendszer beépítése, garázs felújítása, nyári konyha felújítása, festés, mázolás és akár beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje is.

Saját ingatlan felújításánál vagy felújítandó ingatlan vásárlásánál érdemes szem előtt tartani, hogy a fűtési rendszer korszerűsítése, a nyílászárók felújítása vagy cseréje és az ingatlan szigetelése is költséghatékonyan kivitelezhető az otthonfelújítási támogatás igénybevételével

- tette hozzá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A támogatást igénybe vehetik a legalább egy gyermeket nevelő házaspárok, élettársak és egyszülős családok is, amennyiben a gyerek még nem töltötte be a 25. életévét és a családdal egy háztartásban él. A gyerek a várandósság 12. hetétől számít és a 25 éves korhatár nem vonatkozik a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő vagy a szülőt GYOD-ra jogosító gyerekekre.

A kormányrendelet kimondja, hogy az igénylőnek, illetve kiskorú gyermekének - együttes igénylés esetén az igénylőknek együtt, vagy kiskorú gyermekeiknek -a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük, illetve az igénylőnek - együttes igénylés esetén mindkét félnek -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezniük. Ez alól kivételt képez a magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek, vagy ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Az igénybevétel további feltétele a köztartozásmentesség és a legalább egy éves társadalombiztosítási jogviszony, maximum 30 napos megszakítással. A munkaviszonyon kívül a tanulói jogviszony, valamint a nyugdíj mellett végzett munka is beszámítható és az utolsó 3 hónapban figyelembe vehető az álláskeresési járadék is.

További fontos részlet, hogy családonként csak egyszer vehető igénybe a felújítási támogatás és ugyan arra az ingatlanra az új és régi tulajdonos is igényelhet támogatást amennyiben az új és régi igénylő nem egymás hozzátartozója. A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstára támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult helyszíni szemlével vizsgálni a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával.

Felújítás akár önerő nélkül is

A lakásfelújítási költségeket a Magyar Államkincstárnál lehet utólag visszaigényelni, fontos figyelembe venni az ügyintézés határidejét, amit a rendelet részletez. A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. A Magyar Államkincstárnak 30 napja van az elbírálásra, majd a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül sor a támogatás kiutalására.

A lakásfelújítási támogatás maximális kihasználása esetén ez annyit jelent, hogy a beruházónak kell megelőlegeznie a költségeket, a támogatási összeg maximális kihasználásához akár 6 millió forintot, de a tervezett munkálatok akkor is megvalósulhatnak, ha még nem áll rendelkezésre a pénzügyi fedezet.

Számos pénzintézet nyújt felújítási és korszerűsítési célú ingatlanhiteleket, valamint személyi kölcsönök és állami támogatások is igénybe vehetőek ilyen célra, érdemes már most felmérni a bankok kínálatát és kiválasztani a legmegfelelőbb megoldást.

Azt minden esetben fontos tisztázni, hogy a tervezett munkálat felújításnak vagy korszerűsítésnek minősül-e, mert ez befolyásolhatja a rendelkezésre álló lehetőségeket. Itt az általános szabály, hogy a felújítás célja az ingatlan eredeti állapotának helyreállítása, míg a korszerűsítés növeli a komfortfokozatot, az eredeti állapothoz képest minőségi fejlesztést jelent.

Címlapkép: Getty Images