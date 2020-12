Ez az idei szilveszter nagy slágere: dobd fel a hangulatot ma este!

A legtöbb ember itthon ilyenkor pezsgőt iszik, amit nem kever semmivel. Pedig fel lehetne dobni az italt, ami nagy valószínűséggel finomabb és látványosabb is lesz - írja a HelloVidék.

Ki az az italzsonglőr, bármixer? Egy különleges vendéglátóipari showman, aki mindennel trükközik, ami csak koktélkészítés ürügyén a kezébe kerül. Itthon alig ismerik a műfajt, pedig nívós világversenyeket is rendeznek belőle. Az egyik legprofibb hazai képviselője Németh Norbi, akit TopGunként ismer a látványmixer-szakma.

Közel 1000 látványshown van túl, Oroszország Grand Hotel Kempinski, Monaco, Sanghai, Las Vegas, Eros Ramazotti VIP party Róma, csak pár parti, amire szívesen emlékszik vissza, de fellépet már hazai és külföldi tv műsorokba is. Utoljára Londonban vett részt a világ legrangosabb road house versenyén.

A látványmixerkedés egyszerre előadóművészet, és a minőségi vendéglátás egyik izgalmas vállfaja. A 2020-as világjárvány a bármixerkedésnek is odavágott. Németh Norbi élete is másként alakult, mint azt tavaly, az újév előestéjén tervezte. Elmaradtak a fellépések, megszűntek az élő showk és a versenyek, de tréningeket, online kurzusokat is egyre nehezebb tartani - meséli. Az utolsó nagyobb fellépése márciusban, Oroszországban volt.

Mik most a top szilveszteri koktélok a nagyvilágban?

A legtöbb ember itthon ilyenkor pezsgőt iszik, amit nem kever semmivel. Pedig fel lehetne dobni az italt, ami nagy valószínűséggel finomabb és látványosabb is lesz - tanácsolja Norbi. Ezért is hozott két egyszerű, de nagyon finom szilveszteri pezsgős koktélt:

Az alkoholos verzió:

20 ml Gin

40 ml málna vagy eper püré

10 ml friss limelé

50 ml száraz pezsgő

