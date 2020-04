Ez a magyar település lesz Európa Kulturális Fővárosa, ha a koronavírus is engedi

Veszprém - a Bakony-Balaton régióval karöltve - a második magyar város, amely elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. Veszprémnek ugyan még valamivel több mint két év áll rendelkezésére, hogy megvalósítsa a pályázatban vállaltakat, ugyanakkor a felvezető rendezvényekre hatással lehet a koronavírus-járvány - írja a HelloVidék.

Noha a lap szerint 2023-ban már nagy valószínűséggel minden adott lesz, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton régió megérdemelten képviselje az európai kultúrát; a felvezető rendezvényekre és magára a szervezésre kihatással van a koronavírus-járvány. Ugyanakkor a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos szerint mi sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint Rijeka/Fiume vagy Galway, akiknek az idei év áll csak rendelkezésükre, hogy megvalósítsák a programot, amivel elnyerték az Európa Kulturális Fővárosa címet.

Mi csak 2023-ban kerülünk sorra, így tulajdonképpen van még két és fél évünk a felkészülésre. Ebből adódóan a mi ütemezésünknek nem jelent különösebb kiesést a mostani időszak. Reméljük, hogy amit most terveztünk, de nem tudtuk megvalósítani, a jövőben még megszervezhető. Ahol talán érzékenyebb ennek a pár hónapnak a hiánya, az a régió településeivel, a polgárokkal és a települések vezetőivel folytatott közvetlen párbeszéd. Szerettük volna már ebben a félévben alaposabban is megismertetni őket terveinkkel, illetve a vállalkozásból adódó lehetőségekkel. Remélem azonban, hogy ezt is tudjuk pótolni a közeljövőben

fogalmazott a HelloVidéknek Dr. Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos.

