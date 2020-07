Ez a 3 szúnyogfaj rendkívül veszélyes lehet: itthon is megjelentek, így ismerheted fel

A melegedő időjárással együtt jelentek meg esténként nagy tömegben a szúnyogok is. A hazai rovarok csípése első hallásra leginkább csak egy múló kellemetlenséggel függ össze, ám kevesen tudják, hogy a hazánkban őshonos szúnyogfajok is komoly betegségeket hordozhatnak, miközben a behurcolt, invazív szúnyogfajok komolyabb fenyegetést is jelenthetnek. A szúnyogok által terjesztett betegségek térnyerése az egész világon jelentős. Gondoljunk csak a Zika-, a Chikungunya- vagy a Dengue-vírusra. De vajon hogyan tudunk védekezni a leginkább hatásosan a szúnyogok ellen? Miért annyira elavult és gyakran hatástalan a hazánkban folytatott szúnyoggyérítési eljárás? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a HelloVidék Kemenesi Gáborral, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont virológusával, aki több mint 12 éve foglalkozik a szúnyogok tudományos vizsgálatával.

A szúnyogok által terjesztett betegségek térnyerése is jelentős az egész világon, gondoljunk csak a Zika-vírusra, a Chikungunya vírusra, a Dengue-vírusra vagy épp a 2018-ban Magyarországon is komoly járványt okozó nyugat-nílusi láz vírusra, amely már 2003 óta jelen van hazánkban. Ezek a jelenségek tehát Európát sem kerülik el, egyre több invazív szúnyogfaj jelenik meg hazánkban is. Ennek az az oka, hogy a kereskedelem, szűkebb értelemben a nemzetközi áru- és személyszállítás, illetve turizmus által képesek nagyobb távolságokat megtenni, ezzel észrevétlenül megjelenni újabb és újabb területeken. Például ha elmegyünk Horvátországba nyaralni, ott véletlenül a csomagtartóba zárunk egy példányt, majd azt itthon kiengedjük, amivel önkéntelenül segítettük a terjedését

- mondta a HelloVidék kérdésére Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusa, amely európai összefogásban foglalkozik invazív szúnyogok kutatásával és követésével.

A szúnyogok néhány naptól akár néhány hónapig is élhetnek. A lárváik a víz alján található szerves törmelékkel táplálkoznak, csak a levegőért mennek a vízfelszínre. A pete letétele és a kifejlett állat kikelése között 5-40 nap telik el. És bár a hazai rovarok csípése leginkább csak egy múló kellemetlenséget jelent, a hazánkban őshonos szúnyogfajok is komoly betegségeket hordozhatnak.

Eközben a behurcolt, invazív szúnyogfajok komolyabb fenyegetést is jelenthetnek, hiszen nincsenek meg a természetes ellenségeik, kórokozóik Magyarországon, agresszívan terjednek és maradnak fenn, miközben az éghajlatváltozással egyre kedvezőbbé válnak a feltételek ahhoz, hogy túléljenek és elszaporodjanak.

A szakemberek már három, drasztikusan terjedő szúnyogfaj jelenlétét figyelték meg: a tigrisszúnyog, az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog térnyerése már egyértelmű tendenciákat mutat. Ezek a rovarok már mind megtelepedtek Európában is, több helyen kisebb járványokat okozva. De mit tehetünk ellenük? Ha érdekel a válasz, akkor olvasd el a HelloVidék teljes cikkét a témában!

Címlapkép: Getty Images