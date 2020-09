Estére előreugrott a villanyóra: jött is a milliós rezsicsekk a dunakeszi lakástulajnak

Elkallódott a számlája, ezért kikötötték az áramot egy dunakeszi nőnél: a visszakötés után 10 ezer kilowattórával többet mutatott az óra, a szolgáltató pedig ki is küldte az egymillió forintos csekket. A lakástulaj szerint az Elmű hibázott, nem adja fel, első körben békésen rendezné a vitát.

Megbosszulta magát egy számlabefizetés kihagyása: egy dunakeszi lakás tulajdonosánál az elektromos szolgáltató kikötötte az áramot, mert elkallódott egy számlája, és elmaradt a befizetés. A rendszer helyreállításakor pedig hirtelen megugrott a számláló. Amikor a Blikknek nyilatkozó Kővágó Szilvia megkapta a csekket, azon 1 058 549 forint befizetendő díjat kértek befizetni. A nő, aki korábban havonta átlagosan 7 ezer forintot fizetett a szolgáltatónak.

Kiderült, a visszakötés előtt 16 ezer kilowattórát mutatott a számláló, estére viszont 26 ezerre ugrott. A szolgáltató szerint azonban nem volt külsérelmi nyom a készüléken, ezért elvitték kivizsgálásra. Végül megállapították, az óra hiteles, semmi baja. A nő megkapta az óráról készült jegyzőkönyvet, amelyben 27 ezer kilowattóra volt feltüntetve.

Azóta kapott már egy új, digitális órát, és több panaszlevelet is írt. Végül azt a választ kapta, hogy 20 ezer kilowattórát elengednek, 500 ezer forintot viszint be kell fizetnie, erre az összegre kapott részletfizetési kedvezményt. Ő azonban pontosan tudja, hogy nem hibázott, és szeretné, ha ezt az Elmű is elismerné. Tervei szerint egyelőre békés úton akarja rendezni az ügyét, ezért a békéltető testülethez fordult segítségért.

Címlapkép: Getty Images