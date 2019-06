Érvényben a hőségriadó: a hét végéig kitart a kánikula

33 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk kedden, és ez csak melegedni fog egészen a hét végéig.

Kedden túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, a kevés gomolyfelhőből inkább csak nyugaton, délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése. Az északi, északkeleti szél megélénkül, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 29 és 33 fok között várható.

Több keleti megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. Az előrejelzés szerint ugyan a hét közepén újra kánikulára készülhetünk, de ez nem lesz tartós, péntekre és a hétvégére ugyanis nagyjából 5-7 fokot már visszaesik a hőmérséklet.

Senkit nem hagyunk a kocsiban!

Ilyen kánikulában nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy tényleg NE HAGYJUNK SENKIT A TŰZŐ NAPON A KOCSIBAN, AKÁR EMBER, AKÁR ÁLLAT!

Ugyanis az autó percek alatt 60-70 fokosra is felforrósodhat, ami igencsak káros a gyerekek és az állatok egészségére is. Az alábbi videóban mi is kipróbáltuk, milyen fullasztó fél órát eltölteni egy a napon parkoló autóban.