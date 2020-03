Enyhül a határellenőrzés: nem kell karanténba vonulnia a belépő sofőröknek

Szombat hajnaltól a magyar határon belépő gépkocsivezetőket nem küldik azonnal karanténba. Az éjfél után belépő járművek vezetői az újabb fuvarfeladatokat megkezdhetik, természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett - írja az MLSZKSZ tagjainak szóló tájékoztatójában.

Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes a szombati Operatív Törzs tájékoztatón jelentette be, hogy a határon belépő magyar állampolgárságú, árufuvarozásban tevékenykedő hivatásos gépkocsivezetők részére egészségügyi ellenőrzés van. COVID-19 fertőzés gyanúja esetén a magyar állampolgárságú gépkocsivezető a kijelölt karanténba kerül elhelyezésre, külföldi állampolgárságú gépkocsivezető nem léphet be Magyarországra.

Egészséges gépkocsivezető (magyar és külföldi) beléphet az országba,további intézkedés nélkül. A belépő egészséges magyar gépkocsivezetők számáranincs karantén kötelezettség, akár azonnal felvehetik a munkát, megkezdhetik az újabb fuvarfeladataikat.

Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy a kijárási korlátozásban rögzített szabályok betartása a gépkocsivezetőkre is vonatkoznak, tehát lakóhelyüket ők is csak nyomós okkal hagyhatják el, ide értve az újabb fuvarfeladat megkezdését (munkafelvétel).Mivel a tájékoztatón a miniszterhelyettes külön nem tért ki a korábban meghozott karanténhatározatokra, és tekintettel arra, hogy azokat a március 26-án hatályát vesztett 41/2020 III. 11. kormányrendeletre hivatkozva hozták meg, a jelenleg hatósági házi karanténjukat töltő hivatásos gépkocsivezetőkre is a most bejelentett szabályok alkalmazása indokolt, azaz a korábban részükre elrendelt karantént a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályok és a járványügyi előírások (védőfelszerelés használata) betartásával elhagyhatják, és megkezdhetik a munkájukat - írja az MLSZKSZ az MKFE értelmezésére hivatkozva.

A levélben kérik a munkaadókat, hogy hivatásos gépkocsivezetőik részére készítsék el, és adják át a munkáltatói igazolást kijárási korlátozás idejére dokumentumot.

Címlapkép: Getty Images