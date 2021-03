Ennyit a távolságtartástartásról: a nyugdíjasok és a budapestiek járnak az élen

A felnőtt magyarok 80 százaléka jelentősen korlátozza a találkozóit, s mindössze 8 százalékuk álltja, hogy nem érdekli az egész és nem fél a fertőződősétől. Önkorlátozásban az idősek, az alapfokú végzettségűek és a városi lakosok járnak az élen - derült ki egy friss közvéleménykutatásból.

A harmadik hullám súlyosbodásáak okán Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs múlt heti tájékoztatóin többször is hangsúlyozta a védelmi intézkedések betartása mellett az önkorlátozás fontosságát, kiemelve, hogy mindenki törekedjen a kontaktusok számának csökkentésére, csak a halaszthatatlan személyes találkozókra kerítsen sort, és még a hétvégi nagybevásárlástól is tartózkodjon, ha lehet. Mindezt annak érdekében, hogy elkerüljük a fertőződést, amire a brit vírusmutáns terjedése miatt most sokkal nagyobb az esély, mint a járvány során eddig bármikor. Azt is hozzátette, hogy úgy tűnik, kicsit fogy az erőnk, de ezt nem engedhetjük meg magunknak.

A magyarok nagy része - 80 százaléka - csökkenti, vagy legalábbis igyekszik csökkenteni kontaktusait, törekszik az óvatosságra - derül ki a Napi.hu számára a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvéleménykutatásból. A felnőtt lakosság 29 százaléka csak a vele egy háztartásban élőkkel kontaktál, minden harmadik válaszoló csak azokkal találkozik, akikkel feltétlenül szükséges, 18 százalékuk pedig törekszik arra, hogy amennyire lehet, csökkentsen a személyes kontaktusokat. Mindössze 4 százalék volt azok aránya, akik szabadtéri találkozókra szűkítik az elkerülhetetlen kapcsolatfelvételt, 8 százalék pedig elmondta, hogy nem csökkenti a találkozóit, de azokra csak szabadtéren és maszkban kerít sor.

A felnőtt lakosság 8 százalékát nem érdekli a vírushelyzet, nem fél a megfertőződéstől.

A 60 évesek illetve idősebbek 85 százaléka erősen önkorlátozó életmódot folytat: 37 százalék csak a vele együtt élővel tart személyes kapcsolatot, 31 százalék csak az elkerülhetetlen találkozásokra kerít sort, 17 százalék pedig igyekszik csökkenteni a kontaktusait. Ebben a korosztályban a legkisebb azok aránya - 5 százalék - akiket nem érdekel a járvány és nem félnek a fertőződéstől.

A 18-39 éves fiatalok 78 százaléka erősen önkorlátozó: 29 százalékuk csak a közös háztartásbelivel érintkezik, 32 százalékuk csak azokkal, akikkel elkerülhetetlen, 17 százalékuk pedig igyekszik csökkenteni a találkozóit. Ugyanakkor minden tizedik fiatal azt válaszolta, hogy nem érdekli az egész és nem fél a betegségtől.

A középkorúak 76 százaléka visszafogottan éli a hétköznapokat, de ebben a korosztályban csak 21 százalék korlátozza a kontaktusokat a háztartás tagjaira, viszont 36 százalékuk jelezte, hogy csak azokkal találkozik, akikkel feltétlenül szükséges. A 40-59 évesek 8 százalékát nem érdekli a járvány.

Jelentősen eltér a lakosság magatartása iskolai végzettség szerint. Míg az alapfokú végzettségűek 39 százaléka állította, hogy csak a vele egy háztartásban élőkkel kontaktál, az érettségizettek 17, a diplomásoknak 21 százaléka viselkedik így. Ugyanakkor míg az érettségizettek 41 százaléka csak azokkal találkozik, akikkel feltétlenül szükséges, az alapfokú végzettségűek 28 százaléka, a diplomások 31 százaléka válaszolta ezt. A személyes kontaktusok csökkentésére törekedett az alapfokú végzettségűek 15, az érettségizettek 20, a diplomások 25 százaléka.

Míg a legkevésbé iskolázottak 6 százaléka jelentette ki, hogy nem érdekli az egész és nem fél a vírustól, az érettségizettek körében majdnem kétszer ennyien - 11 százalék - voltak ezen a véleményen, a diplomásoknak 7 százaléka vélekedett így.

Az eredmények szerint az izolációra való törekvés szempontjából meghatározó, hogy valaki nagyvárosban vagy kisvárosban, községben él. Míg a budapestiek és a megyeszékhelyen élők 14-14 százaléka állította, hogy csak a velük együtt élőkkel találkozik személyesen, a kisebb városokban élők 40, a községi lakosok 33 százaléka válaszolta ezt. Ugyanakkor a fővárosiak válaszolták a legnagyobb arányban - 45 százalék - hogy csak azokkal találkoznak, akikkel feltétlenül szükséges, a megyeszékhelyen élők 40 százaléka, a más városokban élők 25 százaléka, a községi lakosok 29 százaléka védekezik így.

Ugyancsak a fővárosiak közül állították a legtöbben, hogy annyira csökkentik a személyes kontaktusokat, amennyire csak lehetséges.

A kutatás szerint a megyeszékhelyen élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt, 15 százalékukat nem érdekli az egész és nem félnek a vírustól. A budapestiek 5, az egyéb városokban élők és a községi lakosok 6-6 százaléka volt ezen az állásponton

