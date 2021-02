Ennyiért vehetsz most lakást Budapesten és a nagyobb vidéki városokban

Az elmúlt 11 év rekordját döntötte meg a 2020-ban átadott új lakások száma: tavaly több mint 28 ezer lakás épült, harmadával több mint egy évvel korábban. A lakásépítési rekord azért is kiemelkedő teljesítmény, mert ezt a koronavírus-járvány ellenére érte el az ágazat. Az állami támogatásoknak és a kedvezményes lakásáfának köszönhetően a lakásépítések még nagyobb lendületet kaphatnak, ennek eredményeként a lakásátadások száma a 2020-as évek közepére elérhetik a 40 ezres álomhatárt is. Februárban rekordokat produkált az új lakások kínálata is. A megyeszékhelyeken összesen 975, Budapesten több mint 3464 új lakást és házat kínáltak eladásra, hasonlóan erős kínálatra a korábbi évek második hónapjában nem volt még példa. Országosan 6900 eladó új lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami szintén rekordnagyságú kínálatnak számít. Az eladásra kínált új lakások négyzetméterára Budapesten súrolja a 900 ezer forintot. Pécsen 576 ezer forint, Debrecenben 642 ezer forint, Nyíregyházán 434 ezer forint, Tatabányán pedig 431 ezer forintnál tartottak a négyzetméterárak februárban.

Évtizedes csúcsot ért el az új lakások piaca 2020-ban. Az átadott lakások száma 34 százalékkal 28 ezer fölé emelkedett, ami 11 éves rekordnak felel meg - derül ki az ingatlan.com több mint 12 ezer új lakás és ház hirdetésének adatain, valamint a KSH hivatalos statisztikáin alapuló elemzéséből. A hivatalos számokból egyértelműen látható, hogy a vidéki újlakás-piacon robbanásszerű bővülés ment végbe: a megyeszékhelyeken az átadott lakások száma 55 százalékkal nőtt, a kisebb városokban több mint 30 százalékos, a községekben 45 százalékos volt a bővülés. Közben a fővárosban közel 9 százalékkal emelkedett az új lakások száma.

Bár a koronavírus-járvány a múlt évben kedvezőtlen hatással volt a lakáspiac egészére, a korábbi években elindult lakásépítések jelentős része tavaly fejeződött be, ez látszik a mostani kiugró eredményből." Az állami lakásprogramban elérhető támogatások, valamint az idei évtől elérhető új elemek, köztük a kedvezményes lakásépítési áfa újbóli bevezetése lendületet adott a lakásépítéseknek. Ezért sem meglepő, hogy az új lakóingatlanok iránti kereslet és a kínálat is kiugró eredményeket mutatott az idei év első két hónapjában

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Rekordszinten a kínálat

A rekordok sora ezzel nem ért véget: az ingatlan.com elemzése szerint Budapesten február közepén 3464 új lakóingatlant, köztük több “tervezőasztalos", azaz építés előtt álló, valamint épülőfélben lévő lakást kínáltak eladásra. Ez az előző évek februári kínálatához képest rekordot jelent, akkor ugyanis minden esztendőben 3 ezer alatt volt az eladásra kínált új lakások száma.

Szintén csúcsot értek el megyeszékhelyek: összesen 975 új lakás volt eladósorban, ami ugyancsak a legmagasabb februári adat az elmúlt négy évet tekintve. Országosan 6900 eladó új lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami szintén rekordnagyságú kínálatnak számít. Budapesten az új lakások négyzetméterára az ingatlan.com adatai szerint 892 ezer forintot tett ki. A fővároson kívüli piacot nézve pedig az látszik, hogy

Pécsen 576 ezer forintért,

Debrecenben 642 ezer forintért,

Kecskemét 614 ezer forintért,

Nyíregyházán 434 ezer forintért,

Tatabányán 431 ezer forintért kínálják eladásra az új lakások négyzetméterét.

Balogh László szerint bár még nehéz pontosan megmondani, hogy mikor ér véget a járvány és mikor indul meg a gazdasági fellendülés, de a lakáspiacon szinte biztosan erős év várható. A mostani kilátások alapján, részben az állami lakásprogramnak köszönhetően a 2020-as évek első felében a piac elérheti a korábbi évtizedekben “álomhatárnak" számító évi 40 ezer megépített és átadott lakásszámot, ami a lakásállomány megújulásához szükséges szintet jelenti.

