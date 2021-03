Ennyiből termeszthetsz magadnak otthon mikrozöldeket: elárulta a titkot az őstermelő

Hogyan lesz egy vidéki hobbikertész anyukából helyi csúcséttermek beszállítója? Hogyan termeszti a mikrozöldeket, miben más ez, mint a csíráztatás? Hogyan lehet otthon nekünk is ilyen vitamindús, növénykékkel teli minitálcánk? Erről mesélt a HelloVidéknek Papp-Felber Anita őstermelő, a Gazt-evő blog szerzője.

Sokat járok ki Ausztriába, ahol jóval nagyobb kultúrája van az ökogazdálkodásnak, a növényvédelem, a vetőmag, vagy a technológia szempontjából is. Náluk alap, hogy a vetőmagok vegyszermentesek, míg itthon nagyon sok tasakra rá van írva, hogy a mag csávázott. Minek, kérdem én? Véleményem szerint ezzel csak feleslegesen szennyezzük a földet

- fogalmazott a nyugati mintákról Papp-Felber Anita.

Azt is hozzátette, hogy a koronavírus-járvány őstermelőként őt felemásan érintette: a termelői piacra nem jönnek ki annyian, viszont megnőtt a házhozszállításra az igény. Az éttermek egy része is bezárt, és ahol működik a kiszállítás, ott is kevesebbet rendelnek tőle.

Az őstermelő elárulta azt is, ha otthon szeretnénk magunknak mikrozöldeket nevelni, pár ezer forintból megúszhatjuk, főként, ha jó előre, még tavalyról sikerült vetőmagokat elspájzolnunk. Ha viszont be kell vásárolnunk, maggal, földdel, edénnyel együtt sem kerülhet többe egy-egy ilyen mikrotálca 1000-2000 forintnál.

