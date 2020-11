Elkeserítő a helyzet: a magyar tinik drogoznak a legtöbbet Európában

Hetedszer jelent meg az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) néven futó kutatás jelentése, ami négyévente méri fel a fiatalok egészségkárosító szokásait.

Szinte mindannyian ittak már, a negyedük rendszeresen dohányzik, és több mint a negyedük kipróbált már valamilyen illegális szert - így foglalja össze röviden a 24.hu magyar tinédzserek egészségkárosító szokásai.

Európai összehasonlításban az első helyen végeztek a magyar tinik dizájnerdrog-fogyasztásban. Ráadásul úgy, hogy a legrosszabb helyzetben levő fiatalokat - az iskolaelhagyókat, az intézetiseket, a tanulási nehézséggel diagnosztizáltakat - nem is kérdezték.

