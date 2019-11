Élesedett az EU mesterterve: ez fog történni a magyar megyék lakóival

Óriási lehetőségeket és pályázati tőkét jelenthet a vidéki településeknek az úgynevezett intelligens szakosodási stratégia. A hivatalosan "smart specialization strategy" kifejezést az Európai Bizottság emelte be a 2014-2020-as kohéziós politikába, amely egy új típusú, a kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését megcélzó stratégia. Ennek segítségével válnak azonosíthatóvá a legnagyobb potenciállal bíró helyi sajátosságok, ami alapján meghatározhatók a nemzeti, régiós és megyei prioritások. A HelloVidék tudósítója a brüsszeli Smart Region (magyarul Intelligens Régiók) nemzetközi konferencián szerzett információkat arról, hogy miért is jó ez az új akcióterv a magyar vidéknek.

A 2014-től 2020-ig tartó tervezési időszakban kiemelt szerepet kap a kutatás-fejlesztés és az innováció, valamint az ebből származó eredmények társadalmi-gazdasági hasznosításának ösztönzése. Az úgynevezett intelligens szakosodási stratégiában (S3) a helyi szereplők folyamatosan és módszeresen elemzik a térségi gazdasági és társadalmi változásait ahhoz, hogy az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel nézve, kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos döntéseket a jelenben.

A változás a gazdaság minden szektorában és a közösségekben is elindult. A technológia fejlődése, a kutatás-innováció fellendülése és a versenyképesség növekedése kézzel fogható. A régiók már mintegy 180 szakosodási stratégiát dolgoztak ki, amelyekben hangsúlyosak például az új energiamegtakarítási- és előállítási megoldások, az intelligens szakosodás vagy a kreatív iparágak, valamint a gazdaság húzóágazataiban rejlő potenciálok kiaknázása. Ez utóbbi jelentős mértékben támaszkodik a helyi, fiatal munkaerőre, és a gazdasági válság időszaka alatt is növekedést mutatott fel. Ez azért lehetséges, mert az intelligens szakosodás azonosítja az egyes régiók, megyék értékeit és egyedi jellemzőit, rámutat ezek versenyelőnyeire, megerősíti a regionális innovációs rendszereket, maximalizálja a tudásáramlást, miközben terjeszti az innováció előnyeit a teljes regionális gazdaságban

- mondta el a stratégia lényegét és már elért eredményeit Jean-Eric Paquet, az Európai Bizottság kutatási és innovációs főigazgatója a brüsszeli tanácskozáson a HelloVidéknek. Ha érdekel az is, hogy a témában Markku Markkula, a Városok és Régiók Bizottságának (CoR) első alelnöke mit mondott a portálnak, valamint az is, hogy Magyarország megyéit miként osztották be a rendszerbe, olvasd el a HelloVidék teljes cikkét ezen a linken!