Elárulta a Semmelweis Egyetem rektora mikor végződhet a második hullám

Merkely Béla szerint több mint 1,5 millió magyar eshetett már a koronavírus-fertőzésen (~15 százalék), ahhoz viszont, hogy a nyájimmunitás meglegyen, 60 százalékra van szükség. Azt jósolta, hogy még 4-5 hónapig fog tartani a járvány:

Azt gondolom, hogy nagyjából március-április környékére túl tudunk lenni ezen a járványon

- nyilatkozta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A rektor maga is átesett már a fertőzésen, tünetei is voltak. Szerinte senki sem érezheti teljesen védve magát, hiszen korábban teljesen egészséges emberek esetében is kialakulhat kétoldali tüdőgyulladás, lélegeztetőgépre kerülhetnek. Problémának ítéli meg a szakember, hogy a betegek későn jelentkeznek, ezért késve kapják meg a szükséges gyógyszereket is, pedig a fertőzés korai szakaszában a remdesivir, az enyhe, középsúlyos esetekben a favipiravir tud segíteni.

