El se hinnéd, mi mindenre jó a sör: kevesen tudják, nem csak meginni lehet

Az EU-ban tavaly 34 milliárd (!) liter sört állítottak elő? A statisztikák szerint ez azt jelenti, hogy minden egyes uniós állampolgárra 77 liternyi sör jutott 2019-ben - derült ki az Eurostat friss adataiból. Magyarország a rengsor 11. helyén áll: hazánkban összesen 601,8 millió liter sört állítottak elő 2019-ben. Lakosságra leosztva ez fejenként 61 litert jelentett. A magyar sörtermelés egyébként több mint 200 millió literrel volt magasabb tavaly, mint 2018-ban.

Ugyan vannak olyanok is, akik nem szeretik a sört, de nekik is tartogat meglepetéseket a kedvelt ital. Ugyanis messze nem csak arra jó, hogy megigyuk! Mutatunk pár dolgot, amire felhasználható még a sör az elfogyasztáson kívül.

Az öntöttvas edényeket például remekül meg lehet tisztítani vele: melegítsd fel, majd önts bele némi sört, és fedd le. Hagyd 5-10 percig hűlni, majd mosd el az edényt - és láss csodát! A rézből készült dísztárgyak, edények is kiválóan tisztíthatóak vele, régen a sörgyárak is a maradék, rosszabb minőségű söreikkel tiszították meg a réztartályaikat.

Az ékszerekez is megtisztíthatod sörrel: egyszerűen itass egy rongyba a nedűből, töröld át a koszos nyakláncot, gyűrűt, majd egy vizes ruhával is tisztítsd át. A rozsdafoltokat is leszedheted az itallal a fémtárgyakról, sőt a berozsdált csavarokat is kioldhatod vele! Egyszerűen töröld át a rozsdás felületet egy sörös ronggyal, hagyd állni kb. egy órat, majd mosd át vizessel is.

A kertben is hasznát veheted a sörnek: például a gyepet is ápolhatod vele. Ugyanis a benne lévő savak elpusztítják a gombákat, a cukrok és a tápanyagok pedig segítik a regenerálódást, növekedést. A csigáknak, egereknek is készíthetsz csapdát a sört felhasználva.

A konyhában is csodát tesz

Nem csak takarítani, főzni is remekül lehet a sörrel: például ha a marhahúst abban pácolod meg egyfelől ízetes lesz, másrészt pedig kisebb eséllyel alakulnak ki sütés közben rákkeltő anyagok a hús felületén. Persze lehet a sörpácot fűszerezni is, rengeteg recept van fent a neten - akár barnasörrel is próbálkozhatsz! A sültcsirke is ízletes, és lédús marad, ha egy doboz sörbe állítva sütöd meg!

Sőt, kagylót is főzhetsz a sörben, egyszerűen cseréld ki a receptből a főzővizet a szénsavas nedűre! A többi ugyanaz: főzd addig, ameddig mind ki nem nyílik, majd pedig évezd az ízeket! Garnélát és egyéb rákféléketis készíthetsz sörben.

Egészséges!

A sörben rengeteg fehérje és B-vitamin van, ami jót tesz a hajadnak: keverj össze három evőkanál sört fél bögre meleg vízzel, majd a samponozás után dörzsöld be a hajadba, pár perc után pedig öblítsd ki - ez a módszer a korpásodást is meggátolja. Sőt, szárítás előtt is érdemes sört spriccelni a hajra, mert fényt ad neki - nyugi, a szaga szárítás után hamar elillan!

Emellett a sörfürdők is egyre népszerűbbek Európában: az élesztő, a komló és az árpa rengeteg antioxidánst tartalmaz, amelyek megakadályozzák a bőr sejtkárosodását, az öregedés látható jelei ellen is fellépnek. Emellett a sör antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása miatt hasznos lehet olyanoknak, akik valamilyen bőrbetegségben szenvednek. Mindehhez csak egy üveg sört kell a fürdővízhez adni!

Ha egy fürdő nem elég, akkor a fáradt lábaidnak külön is adhatsz egy sörkezelést: a vitaminok és az egyéb összetevők jót tesznek a bőrnek, miközben a szénsav buborékjai nyugató hatásúak!

