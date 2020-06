El lehet engedni a gyereket táborozni? Kiderült, mennyire veszélyesek

Ez a nyár más lesz, mint az eddigiek, sokkal több mindenre kell figyelnünk, számos előírást be kell tartanunk, ha biztonságosan szeretnénk nyaralni. Lassan véget ér a tanév és befejeződik a digitális oktatás. De vajon mi lesz a gyerekekkel idén a szünetben? Ki gondoskodik róla, hogy tartalmasan és főleg biztonságosan töltsék el a szünidőt idén?

Bizonytalanul indult ez a nyár, nincsenek könnyű helyzetben a magyar szülők: a legtöbben küldenék is táborba a gyereket, meg nem is. Persze elviekben minden rendben lesz, hiszen a koronavírus-járvány miatt szigorodtak az egészségügyi szabályok, ezek betartása a táborszervezőkre nézve pedig kötelező. De valóban megóvhatjuk gyermekeinket a fertőzéstől?

A lehetséges nyári forgatókönyveket vette sorba a HuffPost cikke szakértők, orvosok segítségével, és kiderült, amennyiben betartják a biztonsági előírásokat, a szabadtéri tevékenységek messze jobbak, mint a beltériek. És nem szabad megfeledkezni a maszk használatáról sem.

Táborba?

A tábor a magas kockázatú helyszínek között szerepel a HuffPost szakértői szerint, de talán a napközis táborok nem olyan nagy mértékben, mint az ottalvósak. Ugyanakkor vannak ellenvélemények is, miszerint, ha egy hétig együtt vannak a gyerekek, legalább tudjuk, hol jártak, és nem hurcolhatják be kívülről a vírust.



"A nappali táborokat sokkal nehezebb ellenőrizni, mivel a gyerekek be- és kiutaznak, hazamennek, és nem lehet tudni, kivel kerülnek otthon kapcsolatba" - mondta el Dr. Sandra Kesh, a Westmed Medical Group fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere. Ha a szülők csak egészséges gyermeket engednek táborokba és a szervezők is betartják az egészségügyi szabályokat, nem feledkeznek meg a maszkról, nem lehet baj!



"Itthon a legálisan működjön a táborok esetében táborszervezőknek a Tisztiorvosi Szolgálat helyileg illetékes szervénél be kell jelenteni a megtartását, hatósági ellenőrzésre is számíthatnak. Ezektől szülőként elvárhatjuk az egészségügyi intézkedések betartását, gyermekeink védelmét, míg egy fekete vagy szürkegazdaságban működő ’szervezőről’ nem tud a hatóság és mi sem tudhatjuk biztosan, hogy minden szükséges intézkedést betartanak!"

- mondta el korábban Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

A 2020-as esztendőben valamelyest kevesebb gyermek fog táborozni, mint tavaly, de táborhelyből arányaiban még kevesebb lesz, így már május közepe óta folyamatos a jelentkezési dömping. Legtöbben angoltábort választanak gyermeküknek, és valamelyest többen választanak napközis tábort, mint a bentlakásos verziót.

Strandra?

Az idei strandszezon egészen biztosan másképp fog kinézni, mint az eddigiek. Jó hír, hogy az amerikai Járványügyi Központ mind a mai napig nem talált bizonyítékot arra, hogy a koronavírus vízben is terjed, így elviekben nincs veszélyben az, aki strandokon, medencékben, tengerparton, édesvízi tóban, folyóban fürdőzik

Érdemes a legkisebbeknek is elmagyarzni indulás előtt, mik a szabályok, mit jelet a védőtávolság, és miért kell maszkot viselni. A hazai fürdők és strandok csak komoly járványügyi szabályok mentén nyithatak meg, rendszeresen ellenőrzik a víz minőségét, de ettől függetlenül a vendégeknek is figyelniük kell egymásra.

Legbiztosabb ha a 1,5-2 méteres távolságot betartjuk a vízben, és a szárazföldön is, valamint rendszeresen mossuk a kezünket és fertőtlenítjük a felületeket.

Ne feledjük, hogy még mindig keveset tudunk a koronavírusról, és az a tudásunk, amely van is, gyorsan változik.

Címlapkép: Getty Images