Egyre több magyar felnőtt marad a szüleinél: ennyire kilátástalan a helyzet?

Egy friss KSH tanulmány szerint a magyar fiatal felnőttel közel kétharmada otthon lakik - szúrta ki az Index. A friss kutatás ezt a kitolódó tanulmányi idővel, a munkaerőpiaci lehetőségekkel, valamint anyagi okokkal is magyarázza. Egészen pontosan a jelentés szerint

2019-ben a 18-34 éves magyarok 62 százaléka még nem hagyta el a szülői házat, szemben a 2005. évi 50 százalékkal.

Ezen felül kiderült az is, hogy a férfiak nálunk is később költöznek el a szüleiktől, mint a nők, hasonlóan a legtöbb uniós tagállamhoz. Az azonban, hogy ennyi idő távlatában emelkedett az otthon maradó fiatal felnőttek száma, nem egyedülálló az EU-ban. A szülőkkel élő felnőtt gyermekek aránya több uniós tagállamban, például a szomszédos Horvátországban, valamint Lengyelországban, Olaszországban és Spanyolországban is emelkedett.

A 18-24 éves korosztályban 61 százalék azon tanulók aránya, akik otthon laknak, de sokan a munkaerőpiacon való elhelyezkedést követően sem hagyják el rögtön a szülői házat, ugyanis a szülőkkel élő 25-34 évesek 72 százaléka-a teljes, 4,5 százaléka pedig részmunkaidős állást vállalt 2019-ben - írja a lap.

