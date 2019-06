Eddig kell befizetni a halmozódó szemlétcsekkeket: új rendszer a kukaholdingnál

Az NHKV Zrt. negyedévente közel 3 millió számlát bocsát ki az ország ingatlanhasználóinak. Ahhoz, hogy ez az óriási mennyiségű levél eljusson az ingatlanhasználókhoz, komoly informatikai infrastruktúrára, szakembergárdára és szervezésre van szükség. Az NHKV 2016-os megalapítása óta hosszú út vezetett idáig.

A kezdeti bér- és átmeneti számlázást követően több hónapnyi megfeszített munka, egyeztetés és szervezés eredményeképpen kialakult egy fejlett, a 21. századi elvárásoknak megfelelő, professzionális online számlázórendszer, amely képes megküzdeni a hulladékgazdálkodási iparág sajátosságaiból adódó nehézségekkel, úgymint a helyi önkormányzati rendeletalkotások sokszínűsége, a közszolgáltatók korábbi rossz számlázási gyakorlata, rossz paraméterezés, az egyes közszolgáltatók eltérő együttműködési hajlandósága és informatikai fejlettsége.

Az NHKV rendszereinek kiépítésekor ez a heterogenitás volt a legnagyobb kihívás. Az ország minden szegletében dolgozó közszolgáltatók eltérően számították a rezsicsökkentést, eltérő módon kezelték az ügyfelek adatait, más közszolgáltatási díjakkal dolgoztak és azokból több tucat féle jogcímen adtak önkormányzati kedvezményt.

Az eddigi fejlesztések eredménye már így is kézzel fogható. A hibaállomány nagy mértékben csökkent, nem nyomtatnak ki számlát, amíg az adatszolgáltatás tartalma 95 százalékos pontosságú nem lesz. Ez évről évre kevesebb terhet jelent, és pontosabb számlázást eredményez. A korábbi csúszások is megszűntek. 2019. március közepére a számlázás 99 százalékos mennyiséggel utolérte magát. Az ingatlanhasználók végre nem több számlát kapnak egy borítékban, hanem kiszámíthatóan az elmúlt időszakra vonatkozó negyedéves számlát kapják kézhez.

Az előző években tapasztalt számlázási nehézségek miatt az NHKV Zrt. bevezette a részletfizetési lehetőséget is. Az NHKV megalakulásakor ugyanis nem csupán a számlázási adatokat, hanem a kintlévőségek kockázatát is átvállalta a közszolgáltatóktól, ezzel is csökkentve működési költségeiket. Az egyben kiküldött számlák fizetési határidejeit is úgy állapítják meg, hogy ne egyszerre, hanem 30 napos csúsztatássokkal kelljen csak fizetni.