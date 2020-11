Durva tél várhat a magyar háztulajokra: így előzheted meg a költséges bajt

Szép lassan begyűrűzik a tél, jönnek az éjjeli fagyok, a havazás. Komoly költségeket előzhet meg az a háztulajdonos, aki rendesen felkészíti ingatlanát a téli időszakra. Sokat már nem lehet halogatni, egy hétvégét bizony rá kell szánni a felkészülésre: mutatjuk a háztulajok feladatlistáját!

Sok idő már nincs, nyakunkon a tél: a Mátrában már havazott, és az ország többi részére is megérkeztek az éjjeli mínuszok. A hideg beálltával pont itt az ideje, hogy időt szánj otthonod téli felkészítésére. Hogy semmi ne maradjon ki, összeszedtünk egy feladatlistát a legfontosabb teendőkkel!

Ne fűtsd az utcát!

Az első és legfontosabb dolog a nyílászárók ellenőrzése! Csekkold le az ablakokat, jól záródnak-e, ezt a legkönnyebben egy égő gyertyával tudod megtenni. Óvatosan mozgasd körbe a keret körül, és ha a láng táncolni kezd valahol, akkor ott bizony bejön a hideg. Ilyenkor érdemes újratömíteni az ablakot, a barkácsáruházakban lehet kapni utólagos ablakszigetelőket, nem is olyan drágán. És még egy prótipp: ha télire vastagabb függönyöket teszel fel, azok is gátolják, hogy kiszökjön a hideg. Ha az ablakokkal végeztél, ugyanezt csekkold le az ajtóknál is, és ha kell, akkor intézkedj.

Érdemes a ház tetejét is leellenőrizni, hiszen beázni sosem jó, télen meg aztán pláne!

Az ereszcsatornákat is tisztítsd ki, ellenőrizd a rögzítzéseket. Arra sem árt ügyelni, hogy hova vezeti a vizet a rendszer: ha szükséges, valamilyen csővel toldd meg az ereszt. Jó, ha nem pont az ajtó elé, vagy a fal tövébe folyik a víz, hanem kicsit távolabb a háztól. A vízórákat, és a kültéri vezetékeket is le kell szigetelni, elég drága, ha elfagynak.

Mit sem ér a jó szigetelés, ha közben valami nem klappol a fűtési rendszerben: ellenőrizd a bojlert, a cirkót, hogy tényleg rendesen működnek-e. Ne akkor szembesülj a problémákkal, amikor vacogtok a házban. A kéményt is tisztíttasd ki: év közben a madaraktól kezdve a koromig rengeteg minden le tud rakódni az év folyamán, ami igencsak tűzveszélyes lehet.

Csekkold le az otthoni szénmonoxig-érzékelőket! A készülékek csak akkor tudják megmenteni az életed, ha van bennük elem, rendesen működnek. Ha biztosra akarsz menni, akkor érdemes minden télen újat venni.

A kertben ezekre figyelj

Amennyiben nincs elég helyed, és nem tudod zárt helyre vinni a kerti bútorokat, érdemes valamilyen zsákkal, fóliával letakarni őket. Ügyelj a rögzítésre, ne vigye le a szél a takarót! Ha fémből készült bútorok is vannak, azokat érdemes a letakarás előtt szilikonnak, vagy vazelinnel bekenni, hogy ne rozsdásodjanak be.

Az útszórósót felejtsd el! árt a fűnek, károsítja a környezetet, és még a ruhákat, cipőket is tönkreteszi - a háziállatok lábáról nem is beszélve. Már a legtöbb nagyáruházban lehet venni környezetkímélő alternatívákat, de a macskaalom, vagy a kályhából, kandallóból kivett hamu is kiválóan alkalmas csúszásmentesítésre.

Fontos, hogy ha leesik a hó, ki tudj jutni a házból, az udvarból. Úgyhogy mindenképp ellenőrizd a hólapátokat, hómarókat. Ne akkor szembesülj vele, hogy borzalmas állapotban vannak a hóeltakarító eszközök, amikor igazán szükség lenne rájuk.

