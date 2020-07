Drága nyár várhat a háztulajokra: ettől tropára mehet a kert, nem olcsó helyrehozni

A nyári időszakban mutatja legszebb arcát a gyep, feltéve akkor, ha megfelelően gondozzuk. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen gyakran nyírjuk, milyen napszakban locsoljuk, vagy éppen mennyi tápanyaggal látjuk el időről időre. Kertápolási szakértők összegyűjtöttek hét plusz egy aranyszabályt, amelynek betartásával tökéletes pázsitunk lehet.

1. Fűnyírás csakis az esti órákban

A kánikula ideje alatt a fűnyírást érdemes az esti órákra vagy borúsabb napokra időzítenünk. Fontos, hogy a növekedés intenzitásától függően egy-két hetente végezzük el a kerti munkát, ami előtt 24 órával már ne öntözzük meg a pázsitot. A fűnyírás első lépéseként pedig mindig a szegélynyírást végezzük el, csak ezt követően vegyük elő fűnyírónkat, hogy végighaladhassunk a teljes gyepen.

2. Középpontban a vágási magasság

Mivel a hőségben a gyep lassabban regenerálódik, így érdemes a vágási magasságot 4-5 centiméterre beállítanunk. Nagy segítségünkre lehet ebben egy olyan fűnyíró, amelyen a vágási magasságot egy mozdulattal meg tudjuk határozni. Amennyiben 8 centiméternél magasabb a fű, a nyírási munkálatokat két részletben, elsőként magasabb, majd alacsonyabb vágási szinten végezzük el.

3. Öntözés kizárólag korareggel

A száraz időszakban a gyepnek több vízbevitelre van szüksége, melyet a párolgási veszteség minimalizálásával érdemes megadni számára. Éppen ezért kiemelkedően magas hőmérséklet esetén naponta, átlagos nyári napokon hetente négy-öt alkalommal, a kora reggeli órákban, a megszokottnál kissé hosszabb ideig öntözzünk.

4. Mulcsozónyírás erőfeszítések nélkül

A megfelelő robotfűnyíróival tudjuk megvalósítani legkönnyebben a mulcsozónyírást, aminek segítségével a gyep sokkal sűrűbb, egyenletesebb lesz a nyári szezonban is. Az apróra vágott fűnyesedék ugyanis természetes zöldtrágyaként funkcionál, így hasznos tápanyagokkal látja el a talajt. Segítségével ráadásul kiválthatjuk a műtrágyahasználatot is, amivel védeni tudjuk környezetünket.

5. A gyepszellőztetéssel várjunk!

A gyepszellőztetés során a földfelszín feletti filcréteget távolítjuk el, amely ha túlzottan vastag, meggátolja a fűszálak megfelelő víz-, oxigén- és tápanyagfelvételét. A kánikulában azonban tilos elvégezni ezt a kerti munkát, ugyanis nagyfokú stressznek tennénk ki pázsitunkat. A gyepszellőztetéssel érdemes egészen őszig várnunk.

6. Gondoskodjunk a megfelelő tápanyag-utánpótlásról!

A gyep általános tápanyag-utánpótlására használjunk komposztot, amelyet akár mi magunk is előállíthatunk a háztartási hulladékok és a növényi nyesedékek segítségével. A komposztálás egy rendkívül egyszerű folyamat, amellyel kertünk csak nyerhet. Fontos azonban, hogy a humusz vékony rétegű elterítését követően a gyepet egyenletesen és bőségesen öntözzük meg.

7. Gondoskodjunk kerti eszközeink karbantartásáról!

Minden használatot követően gondoskodjunk a fűnyírók és fűkaszák szükséges karbantartási feladatainak elvégzéséről. Tisztítsuk meg eszközeinket a lerakódott nyesedéktől, és rendszeresen élezzük meg fűnyírónk késeit is. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a kopott késekkel a fűnyírás kifejezetten nehézkessé válhat és az összkép is elmarad majd a várttól. Nézzük át a kopóalkatrészeket, de ügyeljünk a szükséges mennyiségű olaj pótlásáról és a gumikerekek optimális légnyomásáról is!

+1 Ne hagyjuk kárba veszni a keletkezett nyesedéket!

A magaságyás kialakítása során remekül fel tudjuk használni a fűnyírás során keletkezett fűnyesedékeket, úgy, hogy az ágyás feltöltése során talajjal rétegezzük. Ahogyan azt Beh Mariann, a STIHL kertápolási szakértője elmondta, a magaságyásnak számos előnyös tulajdonsága van, például az, hogy a 60 cm feletti ágyást sokkal kényelmesebben lehet gondozni. Ráadásul a talajának összetételét mi határozzuk meg, így a termesztendő növények igényeihez tudjuk tápanyagtartalmát alakítani.

Címlapkép: Getty Images