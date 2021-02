Csekklista a kiégés ellen: ezekre figyelj, ha te is fáradtan ébredsz reggel

Sokan érzik fáradtnak és kiégettnek magukat, erre jön még rá a járvány okozta stressz is, amely már közel egy éve velünk van. Ilyenkor fontos olyan reggeli szokások kialakítása, amelyek segítségével még a globális egészségügyi válság közepette is fittek, kipihentek maradhatunk. Ha annak ellenére is le vagy eresztve, hogy eleget alszol, akkor változtatni kell: mutatunk pár trükköt, amelyekkel visszanyerheted az energiád.

A stressz hatással van a testre, az egyik ilyen a csökkenő energia. A szakemberek azt javasolják, hogy egy egyszerű, bizonyítottan hatásos gyakorlattal kezd napot: vegyél néhány mély lélegzetet.

Próbáljunk meg a munkanap kezdete előtt összpontosítani magunkat - mondta Gregory Katz, a Connecticuti Nuvance Health kardiológusa, aki mindenkinek javasolja a fókuszált, mély légzést reggelente. Ugyanis egy a közelmúltban végzett kutatás szerint pusztán a szem becsukása és a 10 lélegzetvételre történő összpontosítás hatékony módja lehet a relaxálásnak.

Hidratálj



Sok táplálkozási szakember javasolja, hogy reggelente igyál meg egy pohár vizet.

A hidratált állapot fenntartása elősegíti az energiaszint megtartását is, mert a víz elősegíti az oxigén áramlását a testben. Minél hatékonyabban tud a szervezetünk oxigént juttatni az izmokba és a szervekbe, annál több energiánk lesz. A hidratálás az egyik legegyszerűbb dolog, amit tehetsz magadért, mert csak vizet kell innod

- mondta a HuffPostnak Stephanie Nelson, a MyFitnessPal táplálkozási szakértője. Ezzel szemben a jelentősen dehidrált emberek gyakran fáradtnak érezhetik magukat. Ráadásul ez a módszer egyszerű és ingyenes. Michele Smallidge, a Connecticuti New Haveni Egyetem szakértője pedig egy régi tévhitet is oszlatott el:

a koffeintartalmú italok, mint kávé és a tea is hidratálnak, persze erre a célra a víz a legjobb.

Mozogj

A testmozgásnak rengeteg előnye van, az endorfinok felszabadításától a koncentráció javításáig. A kutatás azt is állítja, hogy azok az emberek, akik reggel mozgással kezdik a napot, általában aktívabbak a nap folyamán. És ennek sem kell intenzív kardióprogramnak lennie, bármilyen típusú mozgás is megfelel, csak érezd jól magad. Lehet szó jógáról, nyújtózkodásról, vagy valamivel megerőltetőbbről, bármi jó, ami a vérkeringélst serkenti - mondta Katz.

Egyél eleget

A diétás továbbra is rendkívül divatosak, az energia szempontjából inkább hallgatni kell a testedre, annak természetes vércukorszint-emelkedésére és csökkenésére - húzta alá Smallidge. A szakértő azt javasolta, hogy egy olyan reggelit fogyasszunk, ami magasabb fehérje és egészséges zsírtartalmú. Az emberek általában három-négy óránként éheznek meg, az energiaszint fenntartása érdekében fontos, hogy a testednek üzemanyagot adj - tehát ha korán kelsz, reggelente egyél többször, ne csak egyszer.

Hagyd a telefont

Amikor reggel a telefon után nyúlsz, lényegében hagyod, hogy valami más diktálja az első gondolataid és érzéseid, akár azért, mert a közösségi médiában lapozgatsz, akár a legfrissebb híreket nézed. A nagy mennyiségű információ leterheli, kifárasztja az agyadat már korán reggel. A nyugodt reggel titka, hogy távol tartsd magad a közösségi médiától vagy a munkahelyi e-mailektől. Így esélyt adhatsz az elmédnek az összpontosításra.

Címlapkép: Getty Images