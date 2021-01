Családi, kertes házban élsz? Kemény hétvége jön, borsos számlát kaphatsz utána

Szibéria eredetű fagy közeledik az ország felé, ami akár -20 fokos hőmérsékletet is hozhat magával. Ez a fagy pedig már igazán jelentős veszélyt jelenthet az ember vízórájára, vízvezetékeire. A védekezés éppen ezért kritikus, általa rengeteg plusz munkától, kényelmetlenségtől, és ami a legfontosabb, pénzkiadástól óvhatjuk meg magunkat. Mutatjuk, milyen hasznos tanácsok betartásával lehet megelőzni vagy mérsékelni a fagy okozta károkat, hogy egyetlen mérőóra vagy vízvezeték-szakasz se fagyjon el a dermesztő fagyban.

A legfrissebb előrejelzés szerint a hétvégén akár -20 fokig is hűlhet a hőmérséklet Magyarországon. A dermesztő fagyért egy szibériai eredetű fagyos légtömeg a felelős. Ennek következtében pedig a sokéves átlagtól mintegy 10 fokkal hidegebb levegő árasztja majd el hazánkat.



A brutális fagy pedig komolyan károsíthatja a lakóingatlanok vízhálózatát, hiába ugyanis, hogy a fagy leggyakrabban a nyaralóknál vagy a ritkán használt vízvezetékeknél okoz csak komoly károkat, ugyanakkor a legdurvább mínuszok sokszor azokat a háztartásokat sem kímélik, ahol sok vizet használnak, és erős az áramlás. Éppen ezért kritikus, hogy most még jobban odafigyeljen az ember.

Jobb, ha tudod: a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelemről ráadásul az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia! A fagy elleni elmulasztott védelemből eredő meghibásodáskor a mérő cseréjének költségét és az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie!

Éppen ezért, aki nem gondoskodik idejében a vízmérői, kerti csapjai és a szabadban futó vezetékei fagy elleni védelméről, nemcsak az ingatlana vízellátását kockáztatja komolyan, hanem a családi kasszát is.

A fagy leggyakrabban egyébként a vízmérő üvegének repedését okozza, ami - a repedés mértékétől függően - a mérő folyamatos szivárgását vonja maga után. Ebben az esetben a mérő szerkezete ugyan nem hibásodik meg, de az eszköz elveszíti hiteleségét, és jelentős mennyiségű víz folyhat el a hiba észleléséig.

Szélsőséges esetben a jég intenzív térfogat-növekedése miatt a mérő szerkezete is rongálódhat, vagy akár a mérő háza is szétrepedhet, ezt azonban nagyon ritkán tapasztalják a szakemberek. Fontos! Hogy a bajt onnan lehet észrevenni, hogy először csökken a víznyomás, de ha már

komolyan károsodik a rendszer, akkor egyáltalán nem fog víz folyni a csapokból.

Azt is fontos tudni, hogy sokszor nemcsak a vízóra fagy el az aknában, hanem a szerkezet előtti, illetve utáni csőszakasz is. A társaság által üzemeltetett, aknában lévő, úgynevezett passzdarabokat, szerelvényeket a kivizsgálók szükség esetén cserélik, de a belső hálózat - tehát a mérő utáni szakasz - javítása, a vezeték kiolvasztása (amennyiben az is elfagyott) már a tulajdonos feladata és költsége.

Ezt pedig a legnagyobb hidegek közepette nem szabad kockáztatni. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy mindenki a lehető legtöbbet megtegye saját vízórái védelmében. Mutatunk is néhány hasznos tanácsot annak érdekében, hogy veled ne történhessen meg a fagykár.

Néhány hasznos tanács a kár megelőzősére, illetve enyhítésére:

A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!

Fedlapok esetében érdemes a fedlapon lévő lyukakat eltömíteni, mivel azok bevezetik a hideget az aknába.

A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját érdemes idejében pótolni, sőt, a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodjunk. Erre alkalmas lehet az aknatető aljára rögzített hungarocell lemez is. A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok is megfelelőek erre a célra.

A vízmérő téliesítésénél azonban arra mindenképpen ügyelni kell, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen.

A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük a pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külső talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.

Szigeteljük - vagy ennek hiányában - időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket.

