Betömte a háza előtti kátyút, cserébe megbüntette az önkormányzat

30 ezer forintosbüntetést kapott a nő, aki betömte a háza előtti útszakaszon lévő gödröt. A kátyú betömése előtt az önkormányzattól próbált földet kérni, de nem történt semmi. Ezek után a szomszédja feljelentette, majd figyelmeztette a közterület-felügyelet is.

Harmincezer forintra bírságoltak egy nőt Sándorfalván, mert a háza előtti útszakaszon lévő gödröt zöld hulladékkal és gallyakkal tömte be, hogy ne folyjon be az udvarára az esővíz, számolt be az esetről az RTL Híradó. Mint kiderült, esős időben rendszerint befolyik az udvarba a víz, a házban pedig egyébként egy idős férfit gondoz a nő, akihez rendszerint mentőt hívnak, a felgyülemlett víz pedig ilyenkor is problémát okoz.

A nő elmondta, a kátyú betömése előtt az önkormányzattól próbált földet kérni, de nem történt semmi. Ezek után a szomszédja feljelentette, majd figyelmeztette a közterület-felügyelet is. A bírság azt követően érkezett meg, hogy a nő egy kisebb gátat épített. Az önkormányzat szerint minimális pénzbüntetésről van szó, de a nő azt mondja, ezt sem tudja befizetni.

A polgármester közölte, mivel a telek az út legalsó részén fekszik, nagyobb eső után mindig be fog folyni a víz oda. Állítása szerint a nőt háromszor figyelmeztették a bírság előtt, de azért a gödröt még a héten betömik.