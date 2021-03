A kormányablakok nyitva maradnak: ezt azért mégsem árt tudni az ügyfélfogadásról

Nem befolyásolják a kormányablakok nyitva tartását a március 8-án életbe lépő szigorítások, de azt kérik, hogy az ügyfelek csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel ezeket, lehetőség szerint válasszák az elektronikus ügyintézési lehetőségeket - közölte a Miniszterelnökség szombaton az MTI-vel.

Azt írták, a társadalmi kontaktusok számának csökkentése érdekében a kormány meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét, így a november 4-e után lejárt igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig Magyarország területén használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, március 11. és július 3. között jártak le.

Közölték azt is, a kormányablakok és a kormányhivatali ügyfélszolgálatok továbbra is kizárólag előzetes időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket. A kormányablakok esetében a már november 11-e óta érvényben lévő rendszer alapján az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon továbbra is lehetőség van időpontfoglalásra.

Március 8-tól tehát nem törlik az elmúlt időszakban lefoglalt időpontokat, a kormányablakok munkatársai a hatósági ügyekben várják az ügyfeleket, akik az interneten elérhető központi időpontfoglaló alkalmazásban továbbra is foglalhatnak - akár ügyfélkapu-regisztráció nélkül is - időpontot - emelték ki.

Amelyik ügykörben pedig ez lehetséges, a személyes ügyintézés helyett továbbra is a magyarorszag.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus ügyintézést javasolják. Felidézték: az ügyfelek és az ügyintézők egészségének védelme érdekében a kormányhivatalok számos biztonsági intézkedést vezettek be. Így az időpontra érkezés mellett kizárólag szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon, az ügyféltérben várakozni nem lehet, kötelező a 1,5-2 méteres távolság megtartása, valamint a helyiségekbe kézfertőtlenítő, a pultokra pedig plexifal került. Az elkészült okmányokat a hivatalok postai úton kézbesítik, személyes átvételre csak kivételes esetekben van lehetőség.

