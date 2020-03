A hazai fűszerpaprika mindent ver: felejtsd el a gagyi kínait

A magyar gasztronómia és az élénk színű, ízletes fűszerpaprika mára olyannyira összefonódott, hogy számos hazai étel, például a halászlé, a különböző pörköltek és a gulyásleves mind-mind elképzelhetetlenek nélküle.

Hiába került be azonban a kalocsai és a szegedi paprika is a hungarikumok népes tárházába, a magyarországi paprikatermelők nincsenek könnyű helyzetben. A jó minőségű őrleményt akár 4000-4500 forint kilós áron is elkapkodják, azonban az olcsó kínai áruval - amely a globális piac közel 90%-át uralja ¬ évről évre egyre nehezebb felvenni a versenyt, mert legtöbb esetben a fogyasztói ár dönti el, hogy mi kerül a bevásárlókosárba.



Az import fűszerpaprika körüli botrány miatt 2004-2006 körül bezuhant a nyers fűszerpaprika felvásárlási ára, ami sok ezzel foglalkozó gazda kedvét szegte, így Zoli családja is a korábbi több hektárt egészen fél hektárig csökkentette. A fiatal fajszi gazdálkodó azonban nem riadt vissza a nehézségektől, édesapja jó tanácsa ellenére is évről évre növelte a fűszerpaprika-területek nagyságát.

