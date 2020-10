7 remek játszóház Budapesten, amelyekben órákig elvan a gyerek: árak, nyitvatartás

Budapesten számtalan játszóház várja a gyerekeket, összeszedtük közülük a 7 legjobbat, melyek a közelgő őszi szünet alatt is nyitva vannak.

Budapest igazi gyerekparadicsom, már ami a játszóházak számát, méretét és felszereltségét illeti. Egy borús őszi vagy téli hétvégén, nincs is jobb elfoglaltság a kicsik számára, de 10-12 éves korig még a kiskamaszok is élvezni fogják. Összegyűjtöttük a 7 legjobb budapesti játszóházat, amelyek az őszi szünetben is várják a családokat.

Kalandpark Játszóház

3 különböző tematikájú terem ( varázslós, sárkányos, bohócos) áll a bulizni vágyó szülinaposok rendelkezésére, ezen kívül van labirintus, rengeteg csúszda, sószoba, gokart, virtuális valóság szoba.



Cím: 1173 Budapest, Kaszáló u. 47.

Nyitvatartás: minden nap 10:00-20:00 óráig

Belépő:

Hétfő: 1.400 Ft vagy 26 Ft / perc

Kedd 1.900 Ft vagy 26 Ft / perc (csak lányoknak 13 Ft / perc)

Szerda 1.900 Ft vagy 13 Ft / perc

Csütörtök 1.900 Ft vagy 26 Ft / perc (csak fiúknak 13 Ft / perc)

Péntek 2.000 Ft vagy 26 Ft / perc, kísérő jegy: 300 Ft

Szombat 2.200 Ft vagy 26 Ft / perc, kísérő jegy 300 Ft

Vasárnap 2.200 Ft vagy 26 Ft / perc, kísérő jegy 300 Ft

Elevenpark Játszóház Új Buda Center

Az aktív pihenés, mozgás, sport és játék ötvözete ez a park, ahol az itt töltött idő játék igazi élményt nyújt télen és nyáron egyaránt.



Cím: Budapest, 11. ker., Hengermalom út 19-21., Új Buda Center 2. em.



Iskolaidőszak alatti nyitva tartás:

hétfő szünnap

kedd, szerda, csütörtök 13.00 - 19.00

péntek 13.00 - 20.00

szombat 09.00 - 20.00

vasárnap 09.00 - 19.00



Nyitva tartás iskolaszüneti- és ünnepnapokon ( az őszi szünetben):

hétfő, kedd, szerda, csütörtök 10.00 - 19.00

péntek 10.00 - 20.00

szombat 09.00 - 20.00

vasárnap 09.00 - 19.00



Belépő:

2 év alatt ingyenes

2-14 éves korig hétköznap: 2250 Forint, hétvégén és iskolaszüneti napokon: 2900 Forint

Felnőttjegy hétköznap: 1000 Forint, hétvégén és iskolaszüneti napokon: 1200 Forint

Gyerekcenter Játszóház

2500 négyzetméteres területen trambulin, csúszda, ugrálóvár is elfér, ahogy a mászódomb, a gokart- és a focipálya is.



Cím: 1234 Budapest, Bevásárló utca 4 I. emelet

Nyitvatartás: 10:00-20:00

Az őszi szünet ideje alatt (2020. október 23-tól november 1-ig) a játszóház iskolaszüneti árakkal, és nyitva tartással várja vendégeit.

Jegyárak: Gyermekjegy: 2700 Ft Felnőtt jegy: 1000 Ft

Campona játszóház

15 méteres ugrálóvár és óriás csúszda várja a gyerekeket, ezenkívül babasarok, kislabdás medence spirál csúszdával, trambulin, mászó fal, labdaeső, dühöngő, labirintusrendszer, golyó ágyú és léghoki.



Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. Campona bevásárlóközpont, emelet

Nyitvatartás: Hétfő - Szombat 10-20 óráig, Vasárnap 09-19 óráig

Ünnepi nyitvatartás:

2020. október 23-án, pénteken, 10-20-ig, ünnepi (hétvégi) díjakon,

2020. november 1-jén, vasárnap, 9-19 óráig

Belépő: Napijegy hétköznap: 2290 Ft/fő, hétvégén: 2790 Ft/fő

Perc alapú: 27 Ft/perc (Minimum játékidő: 20perc - 540 Ft)

Millipop Játszóház

A több, mint 2000 négyzetméteres alapterületű játéktér korábban gyárépületként, majd a népszerű rendezvényhelyszínként díszelgett a budai oldal egyik legfrekventáltabb pontján. Mászókarendszerében egy több mint hét méteres bandacsúszda található, spirál, tekergő és kamikaze csúszdával, trambulinokkal, óriás labdatengerrel és külön, egészen kicsiknek, totyogóval.



Cím: 1024 Budapest, Fény utca 18- 20.



Nyitvatartás: minden nap 10:00-20:00-ig (Kivéve december 25-26.)



Belépőjegy:

hétvége, ünnepnap és iskolaszüneti napok: 3 000 Ft, kísérő jegy 1 000 Ft

Mellékidőszak (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek - kivéve ünnepnap és iskolaszüneti napok): 2 500 Ft, kísérő jegy: 700 Ft

Minipolisz

A MiniPolisz egy olyan különleges világ, ahol a 3-12 éves korosztály játszva ismerkedhet meg a számukra elérhetetlen "felnőttes" dolgokkal.

Cím: 1061 Budapest, Király utca 8-10. 1. e.

Nyitvatartás:

Hétfő-Kedd: Zárva

Szerda-Vasárnap: 10-19-ig

Az iskolai őszi szünet ideje alatt (október 23. - november 1.) végig nyitva lesz

Belépőjegy:

Főidőszakban (hétvége, iskola- és munkaszüneti napok) a gyermekjegy 1-12 éves korig: 2690 ft/fő , a kísérő jegy 13 éves kor felett: 1190 ft/fő

Mellékidőszakban (hétköznap) a gyermekjegy 1-12 éves korig: 2190 ft/fő , a kísérő jegy 13 éves kor felett: 890 ft/fő

Kölyökpark játszóházak

Játékaik segítenek a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék és a motorikus mozgások kialakulásában.

Cím: Árkád Bevásárlóközpont, 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A I. emeleten

Nyitvatartás:

hétfő - péntek: 10:00-20:00

szombat: 09:00-21:00

vasárnap: 09:00-20:00

Belépőjegy: fél óra 800 Ft, minden további megkezdett negyed óra: 400 Ft (1 fő gyermekkel 2 fő kísérő belépése ingyenes, további kísérők díja: 500 Ft/fő)

Címlapkép: Getty Images