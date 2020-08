6 filléres módszer: így űzheted ki a cigiszagot az otthonodból

Pár egyszerű eszköz segítségével hamar kiűzheted a cigarettafüstöt az otthonodból. Néha egy egyszerű szellőztetés vagy függönymosás is megfelel, olykor azonban be kell vetni a nehéztüzérséget. Mutatjuk az össze lehetséges módszert.

Néha úgy alakul az élet, hogy akkor is cigifüstös lesz a lakásunk, ha nem szeretnénk: vagy egy féktelen buli, vagy vendégség után, esetleg egy figyelmetlen rokon füstöli tele az otthonunkat. De az sem ritka, hogy az előző lakó gondolta úgy, ő inkább bent a lakásban cigizik. A drága légfrissítők helyett, sokkal jobban a hagyományos módszerek: az internet hemzseg az okos trükköktől, melyekkel egyszerűen megszabadulhatunk a kellemetlen bűztől, ha egy egyszerű szellőztetés nem oldja meg a problémát - most összeszedtük a hat legjobban bevált ötletet.

Mint azt a legtöbb egészségügyi szakember hangsúlyozza, a dohányzás blokkolja a légúti nyálkahártya csillószőrös sejtjeinek optimális működését, ezáltal a hörgők élettani tisztulási mechanizmusa is sérül. Ez pedig fokozza a légúti fertőzések - köztük a koronavírus-fertőzés - kockázatát is, a kórokozók ugyanis könnyebben lesodródhatnak az alsóbb légutakba is. Arról már nem is beszélve, hogy a cigarettázók körében gyakran előforduló megbetegedés, a COPD kiemelt rizikó a koronavírus-fertőzés szempontjából, egy esetleges megbetegedés ugyanis eleve rossz állapotban találja a légzőszerveket. Mindenki kaphat szakmai segítséget a dohányzásról leszokáshoz, amelyben az akarat a legfontosabb, ezért szakszerű segítséggel meg kell erősíteni és támogatni kell a magatartásváltást - mondta az egészségügyért felelős államtitkár még tavaly novemberben.

Magyarországon, ahol a felnőttek 28 százaléka dohányzik, a szív- és érrendszeri betegségek évente mintegy 62 ezer halálesetért felelősek.

A Dohányzásmentes Világnapon az Egészségügyi Világszervezet kampánya a fiatalok védelmére hívja fel a figyelmet, akik leginkább ki vannak téve a dohányipar manipulációjának. A dohánytermékek évente több mint 8 millió ember halálát okozzák, közülük több mint 1 millióan a passzív dohányzás következtében halnak meg. A passzív dohányzás is elképesztő károkat tud okozni tehát, így érdemes legalább az otthonunkat füstmentesíteni.

A kezdeti lépések

Először is nyiss ki minden létező ajtót és ablakot otthon, kapacsold be az elszívókat, ha vannak, állítsd csatasorba az összes ventilátort. Ezután készítsd elő a szükséges eszközöket:

ecet - legalább 3 üvegre lesz szükséged (legyen minél erősebb)

szódabikarbóna - érdemes ebből is nagyobb kiszerelést választanod

rengeteg használaton kívüli, régi törölköző és rongy

vödör

szűrő

Vágjunk bele!

A szagok eltávolításának sok módja van: érdemes a legolcsóbb megoldással próbálkozi először, s majd ha csak minden kipróbáltál, elég akkor folyamodni a legdrasztikusabb megoldáshoz.



A szükséges eszközök előkészítése után kezdődhet a munka. Aki járt még füstös bárban anno, az biztosan emlékszik rá, milyen szagot árasztottak másnap reggel a ruhái. Ez nem is csoda, hiszen a szövet az, ami elsőként beszívja, és magában is tartja a füst szagát. Így működnek az otthonok szövetei is, tehát első körben a függönyöket, párnákat és a szőnyegeket érdemes eltávolítani és kimosni hideg vízzel és ecettel - ez a feladat könnyebbik fele. Más a helyzet azonban a kárpittal, á a lehetséges és van erkély, udvar vagy folyosó, akkor érdemes kitenni oda az kanapét, ágyat büntetésbe, hadd gondolkodjanak kint pár napig. Nem csak a szél, de napfény is sokat segít a szagtalanításban.



Fontos, hogy amíg a ház nem tiszta és szagmentes, semmiképp se vigyük vissza őket, vagy ha mégis muszáj, akkor csakis zacskózva.

Most jön a szódabikarbóna!

Ha nem tudod kivinni sehova a nagyágyat vagy a kanapét, akkor sincs minden veszve, hiszen van otthon szódabikarbóna! Egy tésztaszűrő segítségével hintsd be vele a puha felületeket egyenletesen, majd hagyd állni.

Kemény felületek

Amíg a szódabikarbóna végzi a dolgát, essünk neki a falaknak. A füst zsíros maradékot hagy a falakon és a mennyezeten, mivel a levegőben lebeg, és az első kemény felületen amellyel érintkezésbe kerül, lecsapódik. A füstmaradványok sík felületekről való eltávolításához a legjobb az ecetes víz: háromnegyed rész ecet és negyed rész víz. Ezzel a keverékkel kell átmosni a falakat, de mivel hamar bekoszolódik a víz, érdemes kisebb mennyiségeket elkészíteni és gyakran cserélni. Érdemes a keverékkel bőségesen átitatott rongyot használni a művelethez, így biztosan felszívja az ecet a koszt és a kellemetlen szagot.

Pihenés

Ezután porszívózd fel a szódabikarbónát, majd tarts egy kis szüntet, és hagyd el a helyiséget. Nem csupán rekreációs céllal, de a sok erős szag után az érzékszerveidnek is kell egy kis pihenés. Ha visszamész, és még mindig érzed a cigarettaszagot, akkor ismételd meg nyugodtan a műveleteket: szódabikarbóna hintés és ecetes lemosás, bár valószínű, hogy a szag a lágyabb anyagokban, a textíliákban esett csapdába. Az ablakokat feltétlenül hagyd nyitva, ameddig csak lehet!

A nagyágyú

Ha mindezek ellenére sem tűnt el a kellemetlen szag a lakásból, itt az ideje, hogy bevesd a nagyágyút, az ózongenerátort



Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag. Gáz halmazállapotának köszönhetően a kezelni kívánt terület minden pontjába eljut, átjárja még a bútorok szöveteit is. Megfelelő koncentrációban megsemmisíti a vírusokat, a baktériumokat, a gombákat és más egyéb káros mikroorganizmusokat, illetve a kellemetlen szagokat okozó molekulákat a levegőben és a felületeken egyaránt. Előállítását az ózongenerátorok végzik, tehát a fertőtlenítés környezetbarát módon zajlik - áll az egyik hazai importőr honlapján. Mivel elég húzós az ára, 50-60 ezer forint, ezért első körben inkább bérelj ki egyet pár ezer forintért.



Az atomfegyver

Ha esteleg ez sem segít, ami szinte kizárt, nincs más választás, mint ki kell pakolni az összes bútort, újra kell festeni a falakat és ki kell cserélni a padlót. Ma már szuper szagtalanító festékeket lehet kapni kifejezetten erre a célra.

Címlapkép: Getty Images