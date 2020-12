6+1 film, amit látnod kell 2020-ból: mutatjuk a legjobbakat

Idén, ami a filmtermést illeti, nem voltunk elkényeztetve, azonban még így is rengeteg olyan alkotás született, amit mindenképp érdemes megnézni, a figyelmünket azonban elkerülhette. Ezen a listán 15 olyan idei film található, amit megéri pótolni, ha eddig kimaradt.

Itt a karácsony és az év vége, tehát az év végi listák ideje is elérkezett. A szünet, szabadság alatt különösen népszerűek a filmes listák, amelyek 2020-ban a rengeteg elhalasztott premier, megcsúszott forgatások miatt elég szegényesek. Azonban valószínűleg még mindig van olyan film idénről, amellyel tudunk újat. A The Economist listáján található filmek közül azokat válogattuk ki, melyeket már bemutattak itthon is.

Történetek a végtelenségről (About Endlessness)

Roy Andersson filmje már tavaly Arany Oroszlánt nyert a Velencében, hazánkban azonban csak idén októberben volt a premierje. A rendező nyilatkozata szerint ez lesz az utolsó filmje, témája ennek megfelelően nem más, mint az emberi lét értelme és iróniája. A svéd-német-norvég-francia filmdráma helyzetek és szituációk humoros sorozata, amelyben a hétköznapok banalitása átlagos emberek érzéseit hozza felszínre, s amelyben a jelentéktelennek tűnő és a történelmi pillanatok egyenrangúvá válnak. Andersson operatőre ismét a magyar Pálos Gergely volt.

Sötét vizeken (Dark Waters)

Az idei év egyik legjobb filmjében Mark Ruffalo Robert Bilott-t, egy makacs ügyvédet alakít, aki leleplezi a DuPont illegális vegyianyag lerakóit Nyugat-Virginia államban, és hogy a vállalat felelős az ott lakók egészségi állapotának megromlásáért. A film gyakorlatilag Dávid éf Góliát, vagyis a különc ügyvéd és a vállaltóriás harcát követi végig lépésről lépésre, mely végül a "teflonbotrány" kitöréséhez vezetett. A dráma tehát igaz történetet dolgoz fel, nagyjából két órás játékideje alatt végig képes fenntartani a feszültséget, egy pillanatra sem válik unalmassá.

A befejezésen gondolkozom (I’m Thinking of Ending Things)

Aki ismeri Charlie Kaufman forgatókönyvírói (Adaptáció, John Malkovich menet), illetve rendezői (Anomalisa, Kis-nagy világ) munkásságát, az tudja mire számíthat legújabb filmjében, ami talán az eddigiek közül is a leginkább kísérleti film. Az Iain Reid horrortörténetén alapuló sztoriban egy lány elindul a barátja szüleinek a farmjára egy családi vacsorára. Azonban az idők és különböző valóságsíkok álomszerűen kezdenek összekeveredni egymással, amelyet még akkor is megindító nézni, ha fogalmunk sincs, mi történik a filmben.

A nomádok földje (Nomadland)

A magyar premier csak jövő februárban várható, érdemes felírni a megnézendő filmek listájára A nomádok földjét. Frances McDormand ezúttal egy mogorva özvegyet alakít, aki elhagyja otthonát, hogy lakóautójával körbevesse Amerikát. Útközben azt látja, hogy rengeteg hozzá hasonló idős "házatlan". A film mármár dokumfilmhez hasonlít, nagy hangsúlyt fektettek a tájra és a kultúrák bemutatására, illetve a főszereplőn kívül a vásznon feltűnő szereplők egyike sem hivatásos színész, hanem önmagukat alakítják.

David Copperfield rendkívüli élete (The Personal History of David Copperfield)

A címszereplő kisfiúként gondtalan életet él, amíg özvegy édesanyja férjhez nem megy a gonosz és kegyetlen Murdstone úrhoz. Mostohaapja elküldi saját gyárába dolgozni, de anyja halála után megszökik, és itt kezdődik Armando Iannucci cinikus szatírája, melynek főszerepét a - leginkább a - Gettómilliomosból ismert Dev Patel alakítja.

Csiszolatlan gyémánt (Uncut Gems)

Aki még mindig nem hisz abban, hogy Adam Sandler nem csak a bugyuta vígjátékok főszerepeiben képest helyt állni, az mindenképpen nézze meg a legújabb filmjét - ami nem a Hubie, a halloween hőse... A történetben mielőtt dühös hitelezői elszámoltatnák, a nagy dumás New York-i ékszerész mindent kockára tesz a pénzért és az életéért.

Wolfwalkers

A Kells titka és A tenger dala alkotóinak új animációs filmje nem kevésbé gyönyörűen rajzolt, és felnőttek számára is izgalmas történetet ígér, mint az említett filmek. Az ír animációs stúdió ezúttal visszatért a gyökerekhez, a kelta monda- és képivilághoz. A film az 1600-as évek közepén játszódik, a mágia és babonák korában, amikor még démoni lényekként gondoltak a a farkasokra, a természet megszelídítése pedig még az emberre várt. Egy 11 éves vadásztanonc kislány, Robyn Írországba érkezik apjával, hogy elpusztítsák az utolsó farkasokat, azonban miután megment egy helyi lányt, Robyn bepillantást nyerhet az ún. wolfwalkerek titkos világába, amit az apja mindáron el akarna pusztítani.

